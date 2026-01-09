雙方合作愉快！川普宣布：取消對委內瑞拉第二波攻勢

美軍本月3日對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛並帶回美國受審後，引發國際譁然。隨後美國政府更掌控了委內瑞拉石油銷售，稱對於委內瑞拉的未來發展，美國有明確的計畫。美國總統川普則在今（9）日宣布「取消對委內瑞拉的第二波攻勢」，指出雙方合作相當順利。

川普在自家社群平台發文，指出委內瑞拉正釋放大量政治犯，以此示好「尋求和平」，稱讚這是一個非常重要且明智的舉動。川普也提到，目前兩國合作非常順利，「尤其是在以更大、更好、更現代化的方式重建其石油和天然氣基礎設施方面」。

川普還指出，「鑑於這種合作，我取消了先前預期的第二波攻擊，現在看來也沒有必要了」，但他基於安全考量，仍將所有船隻留在原地。

川普在自家平台發文，稱取消對委內瑞拉的第二波攻擊。圖／翻攝自truthsocial@Donald J. Trump

責任編輯／陳俊宇

