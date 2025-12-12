雙方尋求關係穩定！ 美中前官員「二軌對話」本週登場

美國和中國除了官方有所謂的第一軌談判，前官員和學者的第二軌對話也持續進行中，顯示美中都尋求關係穩定，這個星期「第二軌道」會議將在中國舉行，川普第一任的副國務卿「畢根」表示這是軍備控制之前的戰略穩定對話。學者則指出，中方不斷撤換負責核力量的解放軍將領，讓相關的一軌對話非常困難。

美中官方談判之外，前官員和學者的「第二軌道」對話也持續進行，顯示雙方都在尋求關係穩定。本週將在中國舉行的第二軌會議，將有前美軍參謀長聯席會議主席穆倫及前美國副國務卿畢根等人出席。專家指出，中方不斷撤換負責核力量的解放軍將領，使相關的第一軌對話變得困難。同時，川普政府近期公布的國安戰略對中國態度有所軟化，不再稱北京為敵人或戰略競爭者。

前美國副國務卿畢根表示，戰略穩定是軍備控制之前的階段，可以在戰略領域帶來更多穩定，而中國已經在二軌對話中討論這些議題。畢根認為，中國的核武擴張將形成與俄羅斯並列的兩個與美國同等級的核競爭對手，美國現有的核武庫不足以同時嚇阻這兩個國家。

前美軍參謀長聯席會議主席穆倫認為，當前是他一生中能想到的最危險時刻，因為有太多事情同時發生，包括俄羅斯的再度崛起、中國的崛起、科技威脅的增加，而這一切又被美國國內的分裂推向頂點。傳統基金會資深顧問白邦瑞指出，美國總統川普和大陸國家主席習近平之間有深厚的私人關係，兩人經常通過長達四至五頁的書信、電話和中間人進行溝通，這樣的關係使川普認為自己是對習近平及中國的戰略專家。

畢根進一步解釋，川普政府在中國政策上就像一個螺旋彈簧，總統把彈簧壓著，因為他有非常明確的看法，在他的政府中總統的看法最為重要，但如果這種關係出現任何偏差，將會看到非常激烈的反應。阿斯本安全論壇執行長曼紐爾表達了他的擔憂，他認為解放軍在台灣周邊、跨越中線的侵擾行動已經正常化，扼殺戰略正在進行中，如果中國採取對台封鎖，即使美軍擁有最強的作戰能力及精良裝備，恐怕也幫不上忙。眾院中國委員會主席穆勒納爾敦促台灣要明確展現會強化自我防衛，並願意投入建立強大的國防能力。

