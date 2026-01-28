雙方磋商數月 蕭旭岑：絕對沒有政治性議題

▲智庫副董事長李鴻源則表示，這次論壇以民生為主，成員大多是學者。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源今（28）日舉辦記者會，宣布2月2日到2月4日以智庫名義赴中國北京舉行兩岸前瞻論壇。蕭旭岑強調，此次活動雙方磋商時間超過數月，都在縝密討論各項關心議題，絕對沒有政治性議題。雙方智庫對接討論時，大家已有相當的共識要去政治化。



蕭旭岑指出，國民黨主席鄭麗文主席特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

在媒體提問環節，對於中斷9年的國共論壇，是否改為智庫交流？蕭旭岑澄清，這是觀念上的誤解。2005年國共智庫平台就是俗稱「國共論壇」，事實上從第一屆兩岸文化經貿論壇，到最後稱兩岸和平發展論壇，都是用民間交流形式。

被問及針對《自由報導》國民黨以阻擋軍購換舉辦國共論壇？蕭旭岑抨擊，國民黨已對《自由時報》提告，這個記者連續兩天的報導內容完全不一樣，民眾還相信嗎？這次論壇絕對沒有政治性的議題。所謂的國安人士躲在媒體背後，以中國權威管道為名，發表的編故事、認知作戰，請民進黨高抬貴手，讓老百姓關心的民生議題，藉由兩岸交流讓台灣得到更多協助和回饋。



媒體追問，對岸不可能不涉政治性議題，以及是否不讓記者隨行？蕭旭岑則說，去政治化這件事是雙方智庫對接、討論時就有相當共識，至於媒體採訪當然沒有問題，過去國民黨到大陸交流，所有媒體採訪都是公開透明，至於方式就尊重對岸安排。

