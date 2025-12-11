雙方都無照駕駛！休旅車深夜闖紅燈撞噴機車 女騎士翻滾畫面曝光

鄭姓女子今日凌晨騎機車遭休旅車撞上，空中翻滾後重摔路邊。（翻攝畫面）

高雄市苓雅區今（11日）凌晨1時21分發生一起驚悚車禍。一名68歲黃姓男子駕駛休旅車沿同慶路行駛時闖紅燈，猛力撞上凱旋二路綠燈直行的26歲鄭姓機車女騎士。巨大撞擊造成機車零件四散，穿著短褲的鄭女更被當場撞飛，在空中翻滾好幾圈後重摔路旁，所幸意識清楚、僅臉部及四肢擦挫傷，雙方均被查出屬無照駕駛。

警方趕抵現場時，黃男未受傷，但車頭明顯毀損；鄭女的機車則碎裂散落整個路口。警方調閱監視器畫面可見，休旅車闖紅燈高速撞上機車，鄭女被拋起後在半空翻滾數圈，呈拋物線摔落對向車道邊，看得人怵目驚心。

初步調查顯示，黃男闖紅燈是主要肇因。警方確認雙方都沒有酒駕，經進一步查證身分後發現，黃男的汽車駕照早已註銷，鄭女也是無照騎車，雙方皆觸犯《道路交通管理處罰條例》。警方已依法對黃男開罰1,800至5,400元的闖紅燈罰鍰，兩人同時面臨6,000至24,000元不等的無照駕駛罰鍰，當場禁止再度駕駛。

肇事責任誰來擔？

苓雅分局表示，詳細事故責任仍待交通大隊進一步研判，已同步調閱周邊監視器及訪查目擊者，以釐清完整事發經過。警方也提醒，無論駕駛汽車、騎車或步行，遵守號誌與規則都是保障自身安全的基本要求，將持續加強路口違規取締。

