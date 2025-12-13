雙方都綠燈卻撞上！彰化71歲翁過斑馬線遭撞飛

彰化市雲長路與中山路口昨日（12日）上午發生一起車禍，71歲蕭姓老翁行經斑馬線時，遭42歲陳姓女駕駛轎車撞擊，瞬間被車頭鏟起後重摔落地。根據影片顯示，老翁行經斑馬線到一半時，已轉為紅燈。但警方調閱監視器後發現，事故發生當下行人號誌與車輛號誌均為綠燈，將進一步釐清肇事責任。

71歲蕭姓老翁行經斑馬線時，遭42歲陳姓女駕駛轎車撞擊。（圖／爆料公社）

事故發生在上午7時17分許，陳女駕車沿雲長路行駛，準備左轉駛入中山路。同一時間，蕭姓老翁正沿著斑馬線穿越中山路，當他走過安全島後，突然遭陳女轎車猛烈撞擊。撞擊力道相當驚人，老翁整個人被車頭鏟起後摔落在地。一旁騎士目睹事故立即停車上前關心，陳女也趕緊下車查看，兩人合力將老翁扶起。

警消人員接獲報案後趕抵現場，發現蕭姓老翁臀部、右腳、右手及頭部均有擦挫傷，隨即將他送醫治療。所幸經醫院診治後，老翁並無生命危險，傷勢已無大礙。警方對陳女實施酒測，結果顯示並無酒駕。

根據警方表示，經調閱路口監視器畫面，事故當時行人號誌與汽車號誌皆顯示綠燈，目前將實地勘查現場狀況，查明詳細肇事原因後再進行初步研判。警方也說明相關罰則，若行人闖紅燈將依《道路交通管理處罰條例》第134條規定開罰500元罰鍰。

至於汽車駕駛人部分，警方強調不論號誌是否有問題、行人是否違規，陳女未禮讓行人導致人員受傷，依《道路交通管理處罰條例》第4條第4項規定，可處1萬8千元至3萬6千元罰鍰。

