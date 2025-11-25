雙春濱海遊憩區首階工程完成

雙春遊憩區的入口「彈塗魚迎賓地標」完成，粉刷上色，以嶄新亮麗的姿態迎接遊客到來。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕北門報導

北門區雙春濱海遊憩區現正進行南側棧道及園區設施改善工程，包括南側紅樹林生態棧道抬升及平整加寬，並改善步道易受潮汐漲退淹水的狀況，讓遊客能以更安全、舒適的方式，漫步於水上步道。

觀旅局長林國華指出，雙春濱海遊憩區南側與北側的紅樹林生態木棧道長有一千二百公尺，復育的紅樹林種類有海茄冬、水筆仔、五梨跤、欖李等，並孕育多種招潮蟹、貝類、彈塗魚，另也可體驗露營活動。園區也設有餐廳及展售館空間，可提供餐飲服務、展覽或販售紀念品、農特產品及文創商品。

觀旅局表示，由於園區棧道部分區段遇大潮會被海水淹沒，長期浸泡導致生鏽腐朽，加上濱海地區遇汛期施工不易，所以採分年度編列經費逐步完成改善。一一三至一一四年先辦理第一階段工程，優先處理大門區修繕及整修南側棧道約二百二十公尺，將棧道面層更新並抬高順平，延長使用年限，另入口的「彈塗魚迎賓地標」也同步完成還原美化，粉刷上色，以嶄新亮麗的姿態迎接遊客到來，第一階段工程已於今年八月完成，第二階段工程將延續棧道抬升整修約一百二十公尺，工程將於十一月底開工，南側棧道全段預計於一一五年第二季可全面開放。