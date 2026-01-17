雙春開運月！農曆十二月「這些生肖」運勢衝高、福氣滿檔

2025年乙巳蛇年農曆十二月「臘月」（國曆2026/01/19～2026/02/16），新舊更替、辭舊迎新。我們將喜迎立春節氣，是此年中的第二個立春，難得的一年雙春現象，是一種特殊的「天時」。俗話說：「雙春遇青蛇，十謀有九成。」在這運道強盛的時節，十二生肖運勢是否充滿生機與活力？今天，科技紫微網將提供詳解，為你助運。

十二月好運排行：

愛情順遂生肖：鼠、牛、兔

事業暢旺生肖：虎、馬、狗

財富亨通生肖：龍、羊、雞

鼠

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

愛情運旺盛，易獲得情感滿足。單身者有機會在浪漫、溫馨的環境中邂逅愛情，與散發著獨特魅力的對象談一場充滿生趣的愛戀；有伴侶者感情多甜蜜，有利安排二人旅行、戶外活動等，感情升溫。事業發展多波折，宜靜不宜動；財富運平平，難得外部環境紅利，多靠辛苦付出，賺取辛苦錢。

牛

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

桃花紛飛，單身者遇良緣機率高，有利擴大交際圈，多與不同類型的異性接觸互動，遇良緣機率高；有伴侶者彼此間的溝通交流多順暢，重視生活儀式感，可讓感情迅速升溫。財富運較弱，不利大額投資，多是虧損，出多進少。事業運普通，須注重溝通技巧，勿與上司、同事起衝突。

虎

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★★

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

順勢向好，各方面進展多順遂。尤其是事業面，發展迅速，多能實現近期目標，成就感滿滿。愛情、財富運相對較平順，單身者多與周遭人際互動，結交新朋友，可提升愛情機會；有伴侶者感情生活較平淡，須多關心伴侶情緒，小心疏忽而關係冷淡。錢財隨緣就好，追求易遭損，切忌投機。

兔

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢很不錯的月份，只要心中向陽，保持良好的精神面貌，積極向上，做自己喜歡的事，多能有所收穫。人際關係良好，有機會運用人脈尋求新發展；求財不易，存錢為宜，投資理財易遭損。感情運最為突顯，單身者遇良緣機率高，有利談情說愛；有伴侶者彼此間親密互動增多，易感甜蜜。

龍

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★★★

運勢分析：

財富運勢旺盛，進財樂觀，有利積極理財，投資中長線易獲利，多運用人脈，聽聽專業人士的建議，易獲得商機。愛情較平順，有頗多人際互動，利結交新朋友，談感情則進展較緩慢，別急於表白。事業面易有波折，必須配合協作，單打獨鬥難成事，遇難題須主動尋求助力，可逐漸化解。

蛇

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

運勢平淡，各方面難有實質進展。有利蓄力充電，鑽研深耕，做足準備，待機會來時方可厚積薄發。工作難題不少，遇事須謹慎，放慢節奏，勿心急，事緩則圓。多嘗試接觸新領域，學習新技能，方有機會打開新視角，有新的體悟。亦可把心思放在人際交往上，增強互動交流，增進感情，積累人脈。

馬

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

事業運走高，愛情、財富運平平，工作上積極表現，能力易被看見，有機會獲得更多有利資源，推行新計劃易成功。感情進展較平順，此運對有伴侶者較為有利，易獲得伴侶理解；單身者有不少交友機會，但談感情不易。投資理財須謹慎，要留意錢財面，財勿露白，小心被人利用。

羊

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

感情運低迷，人際關係較緊張，難有結識新朋友的機會，單身者不利談感情，適合獨處；有伴侶者與伴侶、家人之間爭吵不斷，須冷靜應對，勿情緒化將矛盾激化。事業運平平，有利扮演配合者的角色，聽取周圍人建議為宜。財富運良好，有利靈活運作錢財，大部分存起來，小部分用以投資，易有收益。

猴

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

事業、財富運較平順，有利與同事、客戶多多接觸互動，討論工作，表達想法，易碰撞出新的火花，順利推進工作。要多留意人際關係，減少不必要的交際應酬，以免陷入人情紛擾中，傷情損財。單身者有利獨處、培養興趣愛好；有伴侶者須減少人情往來，以免引起誤會，與伴侶感情失和。

雞

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢較平順，愛情、事業小有波折，但能向好發展。單身者須主動與人群接觸互動，可望結識有緣人，宅家則難有愛情好運；有伴侶者感情穩定，互動不多，但彼此牽掛。財富面易心想事成，對投資理財有獨到見解，精準投資冷門易獲利。只要見好就收，做好儲蓄，多能讓財庫日漸豐盈。

狗

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

事業運勢頗為旺盛的一個月，多能心想事成，正是積極推進工作，主動展現才能、承擔更多責任的時機，易受器重。有利變動，跳槽求職多順遂，有利運用良好的職場人際關係尋求新發展。愛情運平淡，有利結交新朋友，別急於表白。財富運勢不太樂觀，不利投資理財，更不可借貸或是替人擔保，易損財。

豬

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

諸事多有不順，難有好事發生的一個月。事業、愛情運不佳，要多留意職場人際關係，易因小事起衝突。單身者不利表白，遭受挫折機率高；有伴侶者感情生活少有激情，易感孤獨。工作進展緩慢，阻礙頗多，難得助力，須適時停下腳步多反思，調整節奏，勿急於往前衝。財富運平平，有利制定錢財計劃。