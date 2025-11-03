即時中心／顏一軒報導

美國總統川普（Donald Trump）原本打算近期在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行美俄峰會，與俄羅斯總統普丁見面，不過川普10月21日已宣布雙普二會暫緩。對此，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）11月2日回應，普丁與川普兩位總統之間，「沒有必要」（No Need）舉行會晤。





《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）2日報導，培斯科夫接受俄國官媒《塔斯社》（TASS）訪問時表示，「假設性地來說，（會面）是可能的，但目前沒有這個必要，現在需要的是對（和平）解決問題，來進行非常艱苦的工作」。

廣告 廣告

快新聞／「雙普二會」告吹！俄烏和談遙遙無期？ 克宮冷嗆：沒必要見

克宮發言人培斯科夫。（資料照／美聯社提供）

據報導，當普丁在10月16日致電川普時，這位美國領導人表示，他將在布達佩斯與普丁會面，並談及和平談判「據稱已取得進展」；不過，雙普二會的計畫已在10月21日遭到擱置；川普表示，他不想與普丁進行一場「徒勞的會議」（a wasted meeting），其中一個關鍵的問題是，莫斯科當局拒絕停止當前在前線的戰鬥。

報導指出，川普翌（22）日更進一步對俄國兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）實施制裁；而白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）23日則說，雙普二度舉行峰會「 並非完全沒得商量」（not completely off the table.）。

普丁特使季米特里耶夫（Kirill Dmitriev）24日稱，在美國的斡旋下，俄羅斯與烏克蘭即將達成結束戰爭的協議；但此一說法其實與莫斯科當局的實際立場相互矛盾，因為俄方持續拒絕做出任何妥協，並堅持其極端的要求，包含要烏克蘭交出整個烏東頓內茨克州（Donetsk Oblast），以此作為和平的前提條件。

川普25日則說，除非他看到俄烏之間的和平協議有「清晰的進程」，否則他不打算與普丁會面；他在總統專機「空軍一號」（Air Force One）向記者說，「我們必須知道我們能達成協議，我與普丁一直關係都很好，但這件事情讓人非常失望」。





原文出處：快新聞／「雙普二會」告吹！俄烏和談遙遙無期？ 克宮冷嗆：沒必要見

更多民視新聞報導

從「納粹論」到「普丁不是獨裁者」！ 吳欣岱：國民黨在操弄國際資訊戰

鄭麗文＂普丁非獨裁者＂惹怒歐洲？ 傳歐駐台機構封殺

稱"普丁非獨裁者"惹怒歐洲封殺藍? 鄭麗文:子虛烏有

