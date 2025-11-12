「雙普會」又要來了？ 川普對俄釋出友善態度 捷克總統籲北約維持強硬立場
[Newtalk新聞] 為了推動烏克蘭戰場的全面停火，美國川普政府近期頻繁向俄羅斯釋出善意，試圖引誘俄羅斯參加談判。近期有消息稱，川普政府準備刪除聯合國年度決議中與烏克蘭領土、俄羅斯侵略相關的表述，克里姆林宮方面也表態希望籌備川普與普丁會面的會議。然而，美國對俄羅斯釋出的友善態度卻引發歐洲盟友的批評與擔憂，認為俄羅斯可能藉著這個機會進一步擴大自身的野心。
X 推主「rainbow7852」引用烏克蘭《基輔郵報》的報導指出，美國川普政府近期提出建議，希望從聯合國的年度決議中刪除與烏克蘭領土完整、俄羅斯侵略烏克蘭的相關表述，並將俄烏戰爭更名為「烏克蘭戰爭」，試圖降低俄羅斯在俄烏戰爭中應負的責任。
「rainbow7852」表示，川普政府此次計畫刪除的決議，是美國拜登政府在 2024 年提出，並獲得全球 78 個國家支持的決議。針對川普試圖刪除決議的行為，有歐洲國家官員提出警告，認為川普的相關行為不但可能降低聯合國內部的反俄訊號，也可能削弱聯合國對國際秩序的維護能力，進而導致類似的事件一再發生。
與此同時，俄羅斯方面也突然向美國釋出了友善的信號。白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫近期發布公開聲明，宣布俄羅斯已經做好準備，隨時可以與美國展開「雙普會」的籌備工作。但拉夫羅夫也提出警告，呼籲包含美國在內的「核子大國」不要重啟核武器的測試活動，「如果任何核子大國開始進行核武試驗，俄羅斯就會採取同樣的做法」。
針對美俄兩國相互表示友好一事，捷克總統彼得．帕維爾 ( Petr Pavel ) 表示了反對的意見。帕維爾指出，俄羅斯日前仍多次派遣無人機、軍機入侵北約領空進行挑釁，「北約應該採取武力回應，遏制俄羅斯的相關行為」。帕維爾強調，「在俄羅斯眼裡，軟弱的人就應該被踐踏，因此北約必須維持對俄羅斯的強硬態度，才能獲得他們的尊重」。
然而，有網友認為，川普目前的一連串行動可能是想聯合所有的民主派國家，共同對抗外敵。推主「以色列戰爭」表示，川普在與日本官員談話時，提出讓日本自己強大起來的建議，「這樣中國就不敢欺負你們了」；另一方面，川普在與法國官員對談時，也呼籲法國停止對二戰勝利日的慶祝。
「以色列戰爭」指出，川普希望透過上述表態重整的國與日本等二戰戰敗國，「歐洲需要德國，台灣需要日本」。「以色列戰爭」認為，如果川普能夠成功實現他的目標，就連伊朗、葉門胡塞組織等長期擁抱反美情緒的國家或組織也可能願意與美國談判，進而停止與美國對抗的行動。
