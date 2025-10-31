「雙普會」取消 金融時報：盧比歐與俄外長通話後決定

根據「金融時報」(FT)今天(31日)報導，由於俄羅斯在烏克蘭問題上堅持其強硬立場，美國正式取消了原定於匈牙利首都布達佩斯舉行的美俄領袖峰會。

金融時報引述知情人士報導，在美俄外交首長進行了一次氣氛緊張的通話後，美國做出這項決定。

路透社無法立即核實金融時報的報導。白宮尚未對此置評。俄羅斯政府官員也暫未對此事發表評論。

美國總統川普(Donald Trump)和俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)原定於本月稍早在布達佩斯舉行峰會，商討如何結束俄烏戰爭，但由於莫斯科堅持，烏克蘭必須割讓更多領土才能停火，這項峰會後來遭擱置。

川普支持烏克蘭所提出，在現有邊界立即停火的呼籲。

根據金融時報報導，在川普和普丁原先同意於布達佩斯會晤的幾天後，俄羅斯外交部向華盛頓發出一份備忘錄，強調莫斯科的要求，即解決普丁所稱，引發這場入侵戰爭的「根本問題」，包括基輔須割讓更多領土、大幅削減烏克蘭武裝力量，以及保證烏克蘭永遠不會加入北約(NATO)。

金融時報的報導並指出，在俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)通話後，美國決定取消峰會。盧比歐在這項通話後告訴川普，莫斯科沒有表現出任何談判意願。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)本月表示，雖然基輔準備好進行和平談判，但不會屈服莫斯科的要求，從俄羅斯聲稱擁有主權的被佔領土撤軍。