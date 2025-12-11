雙月攜手台酒冬季送暖 全家第四年推聯名雙月、經典熟食隨時享用

cnews124251211a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

聯手擁有超過120年釀酒工藝的台灣菸酒公司，雙月食品社秉持「用一碗湯，傳遞家的溫度」的精神，今(11)日再次以職人精神推出新作，雙方共同研製冬季限定湯品「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，將台酒嚴選紹興酒的陳香、雞腿肉的飽滿與剝皮辣椒的鮮辣，化成冬天最暖的味道。此外，雙月全家便利商店再度攜手，推出以「家的經典好味」為主題的系列聯名新品，延續「給自己與家人最好的」品牌信念，將熱銷湯品與家常料理復刻登場，讓消費者在離家最近的轉角便利商店就能嚐到家的溫度。

廣告 廣告

雙月與台酒合作的「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，以台酒傳統「夏麴冬釀」的古法紹興酒為基底，酒香高雅細緻，蘊含「香、醇、甘、綿」的層次。雙月團隊以文火慢燉雞腿，使剝皮辣椒的微辣鮮甜與紹興酒香緩緩融合，入口先是酒香、隨之是微辣甘甜，最後化為喉間的暖意。

雙月食品社表示，希望透過這次與台酒的合作，讓更多人重新感受台灣味的深度與溫度，讓「喝湯」不只是美味，更是一種文化的延續。 「甕藏紹興剝皮辣椒雞」即日起於全台雙月門市限量供應，12月15日至17日還有開賣限定活動，凡於前三日內用「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，即可獲得台酒 VINATA酒粕水嫩保濕面膜乙片，每日數量有限，送完為止。

cnews124251211a02

cnews124251211a03

連續八年獲米其林指南必比登推介的雙月食品社，今年冬天與全家便利商店聯名推出五款經典熟食，包括「蛤蜊燉雞腿湯」、「香菇油飯」、「愛恨椒芝麵」、「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」、「雞汁油蔥手工麵線」。並同步推出限定周邊甜品與零食系列，包括冷藏商品「雙月嫩仙草凍」、「雙月檸檬愛玉凍」；常溫商品「單包-愛恨椒芝麵」「愛恨椒芝風味洋芋片」、「愛恨椒芝花生點心麵」 及 「蔥蔥花生點心麵」。

雙月食品社社長賴永晟表示，「香菇油飯」一直以來都是消費者敲碗希望能在全家看到的商品，因此在全家團隊支持下突破許多考驗，讓經典美味可以上架，另外像是「蛤蜊燉雞腿湯」的蛤蜊在處理上也級不容易，雙方在背後都付出許多努力。

全家便利商店表示，第四年與雙月食品社合作，過往聯名新品都獲消費者好評，今年再度攜手聯名開發五項雙月經典鮮食，希望再度透過便利商店全台4,400間密集據點、24小時營業優勢，讓消費者隨時到巷口就能品嚐「家的經典好味」。這次「家的經典好味」系列即日起在全台全家便利商店限定販售，12月23日前全家會員購買雙月系列指定品項，可享有88折優惠，主餐搭配副餐或飲品，還可享受加購折扣。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

香港掛牌首日漲幅129% 寶濟藥業挹注晟德第四季獲利動能

【有影】非侵入式戰痘技術直擊皮脂腺 1726nm雷射成新治療趨勢

【文章轉載請註明出處】