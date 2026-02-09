雙月食品社爆客人吃到「橡皮筋捆麵線」 業者急暫停販售該品項

連續8年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」驚傳食安問題。（合成照片／取自雙月食品社臉書）





連續8年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」驚傳食安問題，有民眾點用北投店的外送麵線，食用時竟發現麵線上還捆著紅色橡皮筋，直呼「傻眼」。對此，業者在臉書發文道歉，坦承在製作過程中未確實將橡皮筋拔除，在確認如何修改製成前，將暫停販售該品項。

當事民眾日前在社群PO文表示，點用雙月食品社北投店的外送麵線時，竟發現麵線上還捆著紅色橡皮筋，直呼要是小孩或老人誤食會很危險。對此，業者昨天（8日）晚間在臉書發文，坦言橡皮筋是用來捆綁麵線束，同仁在製作過程中沒有確實將橡皮筋拔除，發現後已立即向消費者致歉。

業者表示，已持續與廠商檢討討論，如何修改製程、避免再使用橡皮筋，而在改善完成前，將暫停販售該品項。

台北市衛生局表示，會派員前往現場針對人員衛生、食材處理、病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失事項，將責令限期改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反《食安法》第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

