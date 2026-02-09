雙月食品社爆食安問題 她點外送見「橡皮筋捆麵線」業者道歉了

「雙月食品社」爆出食安問題，有網友點北投店的外送麵線，然而送來時發現麵線竟仍捆著紅色橡皮筋。（翻攝自臉書@雙月食品社）

連續多年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」爆出食安問題，有網友點北投店的外送麵線，然而送來時發現麵線竟仍捆著紅色橡皮筋。對此，業者坦言，同仁製作過程中未確實拔除，實在萬分抱歉，將持續與廠商檢討討論如何修改製程不要再有橡皮筋的使用，避免類似的問題出現，在此之前該品項暫時停售。

有民眾於社群平台發文直呼傻眼，透露昨（8日）晚間透過外送平台點餐，其中的鎏金雞汁麵線出包，竟發現橡皮筋捆著的麵線，「都快吃完了才發現有一坨麵拌不開，翻來翻去看到有一個紅紅的東西，竟然是綁麵線的橡皮筋！」感慨若被長者或小孩誤食，真的很危險，「已經去電雙月北投店反應了，店家表示會改善，希望不是說說而已，消費者一起監督」。

廣告 廣告

針對消費者透過LINE通報此事，雙月食品社昨晚於官方臉書回應，針對客人反應在餐點內的異物，橡皮筋為捆綁麵線束的橡皮筋，同仁在製作過程中沒有確實拔除，實在萬分抱歉，將持續與廠商檢討討論如何修改製程不要再有橡皮筋的使用，避免類似的問題出現，在此之前，該品項暫時停售，「對於未能提供最優質的餐點品質，實在感到抱歉！盡速改善。」

更多鏡週刊報導

台中知名壽喜燒食安出包「多人腹瀉」遭勒令停業 業者發聲明曝可能元凶

北市米其林餐廳爆食安問題！約40人就醫 業者發聲明回應了

高雄超商店員遭酒瓶砸頭送醫 警方依殺人未遂送辦醉婦