雙月食品社爆食安爭議！麵線上捆著紅橡皮筋

▲網友點雙月食品社外送，沒想到麵線上竟還捆著紅色橡皮筋。（圖／取自雙月食品社臉書）

[NOWnews今日新聞] 連續7年蟬聯台灣《米其林指南》必比登推介餐廳的「雙月食品社」，有網友在社群平台上表示，他在北投店點了外送麵線，沒想到打開卻發現上頭還捆著紅色橡皮筋，業者接獲通知後，第一時間向消費者表達會退費，也於官方臉書發文致歉，同時聲明會持續與廠商檢討討論如何修改製程，不要再有橡皮筋的使用以避免類似的問題出現，公告在此之前，該品項暫時停售。

雙月食品社在官方臉書上表示，針對晚間客人反應在餐點內的異物，橡皮筋為捆綁麵線束的橡皮筋，同仁在製作過程中沒有確實拔除，實在萬分抱歉。經與廠商檢討討論，如何修改製程不要再有橡皮筋的使用，以避免類似的問題出現，對於未能提供最優質的餐點品質，實在感到抱歉，也會儘速改善，在此之前，該品項暫時停售。

