雙月食品社物資捐贈 實際行動關懷榮民長輩

正值春節前夕，臺北市榮民服務處今（9）日與雙月食品社攜手舉辦一場溫馨的物資捐贈活動。此次捐贈不僅是物資的傳遞，更是一份關懷與祝福的延續，讓轄區內弱勢榮民（眷）在歲末寒冬之際，感受到來自社會各界的溫暖與陪伴，也展現企業回饋社會，並以實際行動關懷榮民長輩。

雙月食品社長期秉持「以家為本」的品牌理念，將對家人的用心延伸至社會關懷層面，致力於以日常飲食傳遞健康與溫暖。此次捐贈麵線及烏梅汁，期盼在春節前夕，為榮民長輩的餐桌增添一份溫飽與安心。

同時，雙月食品社源自對母親料理的深厚情感，品牌名稱取自「月圓人團圓」的意象，象徵雙雙對對、圓滿祝福，也呼應其「給自己與家人最好的」核心信念，讓養生不再只是滋補，而是融入日常生活的溫柔陪伴。社長賴永晟表示，未來雙月食品社將持續秉持以家為本、將心比心的初衷，結合企業力量投入公益行動，陪伴更多需要關懷的家庭，把這份溫暖一點一滴地延續下去。

臺北市榮民服務處處長黃信仁致贈感謝狀予雙月食品社，並強調，雙月食品社不僅以優質餐點守護民眾健康，更將這份為家人付出的心，延伸至對榮民長輩的實際關懷，這樣的善行令人感佩。期盼這份溫暖能持續擴散，讓更多人一同加入關懷榮民（眷）的行列。

