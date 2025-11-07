生活中心／陳堯棋 董子誠 SNG 台北報導

文化部、運動部，跨部會合作，將文化幣、動滋券首度合作祭出加碼活動。（7日）李遠、李洋兩位部長也難得合體，互贈禮物，並組成"雙李配"，跟高中生PK羽球雙打，同時宣告這次"遠洋合作"正式啟航！

文化部長李遠vs.運動部長李洋：「要不要摸耳朵不確定，但可以往這個方向伸，OK，往上伸 往上伸，對對對。」運動部長李洋，化身羽球教練，帶著文化部長李遠做伸展，簡單暖身後，緊接著跟內湖高中學生，PK雙打。文化部長李遠vs.運動部長李洋「像這樣，這樣打，好球。」主持人：「尖叫聲在哪裡，加油、加油。」"雙李配"打得有模有樣，現場氣氛超級嗨！文化部、運動部雙部長難得合體，不只以球會友，還互相贈送好禮。

「雙李配」與高中生打羽球 李遠、李洋推廣文化幣+動滋券加碼

李洋、李遠與內湖高中學生PK羽球 。（圖／民視新聞）

文化部長李遠vs.運動部長李洋：「想說他只看日漫，對，我就希望他看台灣的台漫，我帶了三本台漫，通常會看到漫畫，就是棒球、排球，還有網球 為什麼，因為它有落地還可以彈起來一次，他這樣可以多畫幾頁，當然我很期待有羽球的漫畫。」李遠送上三本勇奪金漫獎的台漫，而李洋則回贈Team Tawain毛巾跟運動部帽子，跨部會合作，將文化幣、動滋券加碼。針對16歲到22歲的國人，只要在11/30用完文化幣1200點，同時也用完11/1加碼發放的200元動滋券，就可各再獲得100點及100元的雙重回饋。

李洋、李遠互贈禮物 。（圖／民視新聞）

運動部長李洋：「我小時候蠻喜歡畫畫的，但我後來發現我天賦好像有待加強，發現我好像把那個腦中的圖畫，放在羽球場上，所以現實中的畫畫就不太好了。（之後你再畫一個，可以印在運動部帽子上面？）先不要。李洋自爆從小藝術天賦不足，無法變成畫家，但這回透過"遠洋合作"啟航，也讓民眾在文化、運動領域多一份發揮空間。

