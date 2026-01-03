雙柯密談！柯建銘請託總預算 柯文哲：別意氣用事，在賴清德一念之間

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨日為《人工生殖法》赴立法院拜會朝野立委，並與民進黨團總召柯建銘進行會面，兩人密談15分鐘，會中柯建銘拜託柯文哲「總預算要先處理」。柯文哲今（3日）被問及此事時表示，「不要意氣用事，每年都可以解決，為什麼今年卡在那裡？所以我昨天就直接講了，在總統賴清德一念之間，奇怪，怎麼這麼偏執？以前都可以解決，現在就不行？」

對於總預算卡關是否有與民眾黨主席黃國昌溝通？柯文哲表示，過去立法院也不是沒有僵局，但每次都可以解決，「我昨天跟柯建銘說，你們不是3個黨總召，不行再各加1個，6個人坐下來談一談，總是會喬出一個方法，到底是要幹什麼？不要意氣用事啦！每年都可以解決，為什麼今年故意卡在那裡？所以我昨天就直接講了，在總統賴清德一念之間，奇怪，怎麼這麼偏執？以前都可以解決，現在就不行？」

媒體追問，要如何將民眾黨調性拉回中道路線？柯文哲表示，民眾黨本來就是理性、務實、科學，他不喜歡台灣陷入藍綠兩極對抗的局面，問題要解決。政治的核心是執行力，但是政治的主體與根本是人民，雖然知道政黨吵吵鬧鬧要表演，但還是要把人民擺在第一位，這才是重點，明明就是這麼簡單的事，現在吵成這樣讓人看不懂，「我昨天跟老柯說『你不是喬王嗎？你以前都可以喬，怎麼現在不能喬？到底怎麼一回事？』」

