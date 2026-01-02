雙柯密談15分鐘！柯建銘當面拜託總預算 柯文哲附和：該處理還是要處理

記者劉秀敏／台北報導

民眾黨前主席柯文哲拜會民進黨團總召柯建銘（圖／記者劉秀敏攝影）

為協助黨籍立委陳昭姿推動《人工生殖法》代理孕母修法，民眾黨創黨主席柯文哲今（2）日親赴立法院拜會朝野立委，中午12時許與民進黨團總召柯建銘會面。柯文哲會後受訪時表示，他跟柯建銘是好朋友，「我們可以聊的東西太多了」；柯建銘則當面拜託「總預算案要通過」，柯文哲回應，該處理還是要處理」，並說「柯建銘什麼都可以搞定」。

柯文哲原訂上午11時許拜會柯建銘，但因原訂拜訪時間柯建銘仍在黨團協商與立院院會議程，因此延後一小時才前往柯建銘辦公室拜會，兩人在樓下握手合照後就先上樓進入辦公室，會談約15分鐘。

柯文哲會後受訪時表示，今天是為了陳昭姿的法案來拜託柯總召，「因為立法院法案要過，一定要老柯同意、要柯總召幫忙，我是為了這件事情來的。」

柯建銘則說，《人工生殖法》行政院有版本，民進黨團也有自己的立場，「今天很重要的是先拜託總預算案要通過」，一旁的柯文哲也附和「這個要處理啦！」至於傳出下午三點將拜會民進黨團？柯文哲也證實此事，柯建銘也表達自己會出席。

不過，柯建銘與柯文哲談話期間，陳昭姿卻未在現場，媒體也關注兩人談話內容。柯文哲表示，他跟柯建銘是好朋友，「我們可以聊的東西太多了」；媒體追問是否有聊到高虹安？柯文哲僅說：「有嗎？好像沒有。」

提到柯建銘當面拜託通過總預算案，柯文哲則說，他沒有現任公職，「不過是這樣，該處理還是要處理，看怎麼處理。」隨後也笑說，柯建銘是當事人，他一定有辦法的，「柯建銘什麼都可以搞定的」讓柯建銘也直呼：「你講這句話我就有信心。」

