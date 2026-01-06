雙柯會促綠白合？民進黨團盼新合作契機從這開始：總預算、國防特別預算付委審查

民眾黨前主席柯文哲上週拜會民進黨團總召柯建銘，外界關注是否成為「綠白合」新契機？民進黨團幹事長鍾佳濱今（6）日在民進黨團記者會表示，盼在柯文哲的影響力之下，促成綠白合作可能性，「能以年度政府總預算的付委審查，以及國防特別預算條例交付審查，作為一個新的合作契機。」

談及「雙柯」見面，鍾佳濱表示，柯文哲日前到訪立法院，清楚展現民眾黨在新年度希望扮演「具有影響力的關鍵少數」角色，民進黨團總召也誠懇向柯文哲請託，希望年度政府總預算、國防特別條例及相關特別預算，能夠獲得民眾黨的支持。

廣告 廣告

鍾佳濱並說，柯文哲當時並未推辭相關請託，只是謙虛地表示自身影響力未必如外界想像般巨大，但民進黨仍期待，在柯文哲的影響力之下，能促成民眾黨與民進黨之間進一步合作的可能性，而這樣的合作起點，民進黨希望能從「總預算與國防特別預算交付委員會審查」開始討論。

媒體問及，柯文哲到訪後是否成為「綠白合」契機，以及民眾黨內部未來人事與路線變化？鍾佳濱回應，民眾黨所謂的「兩年條款」是其對社會與支持者的承諾，至於內部規範如何執行，民進黨予以尊重。

鍾佳濱說，黃國昌表達將於2月辭去立委職務，並投入縣市長選戰，這屬於其個人規劃；而未來台灣政黨之間，無論是合作、分工或競爭，都是民主政治的常態。

「民進黨仍誠懇希望，能以年度政府總預算的付委審查，以及國防特別預算條例交付審查，作為一個新的合作契機」，鍾佳濱指出，過去黃國昌曾在不同政黨之間遊走，也展現其在政治上選擇合作對象的「眼光」，民進黨有誠意與在野黨就議題進行討論。

鍾佳濱最後表示，只要討論對國家有幫助、對人民福祉有助益，民進黨都會加以審慎考量。

（圖片來源：民進黨團、三立新聞）

更多放言報導

彈劾賴清德陳玉珍稱「不列反對綠委就達門檻」...鍾佳濱酸「突發奇想法學邏輯」：難道抓綠委去金門「被消失」？

不副署「藍白大砍預算報復？」鍾佳濱回「去年沒不副署也被砍」：在野只為政治利益、為「鄭習會」創造條件非常不智！