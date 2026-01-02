雙柯會密談15分鐘聊了什麼？柯建銘曝當面請託「這件事」 柯文哲回應了

​民眾黨前主席柯文哲今（2）日為《人工生殖法》拜會朝野立委，與民進黨團總召柯建銘的「雙柯會」則約在中午登場，兩人在柯建銘辦公室約密談了15分鐘；柯建銘表示，他拜託柯文哲「總預算要先處理」，柯文哲也認為該處理還是要處理，「柯建銘什麼都可以搞定啦」。對於柯文哲說法，柯建銘也直呼，「你講這句話這樣我有信心」。

柯文哲表示，今天為了民眾黨立委陳昭姿法案來拜託柯總召，立法院的法案要過一定要老柯同意、幫忙，柯建銘則提到，人工生殖法行政院有版本，黨團有自己的立場，今天很重要的是先拜託總預算要通過。柯文哲也認同，這個要處理。

民眾黨前主席柯文哲（右）拜會民進黨立院黨團總召柯建銘（左）。（陳品佑攝）

對於兩人都聊了什麼，柯文哲則笑說，「我跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了」，媒體追問是否有談及新竹市長高虹安？柯文哲則疑惑地看向柯建銘，表示「有嗎？好像沒有，哪壺不開提哪壺」。​

至於總預算部分，柯文哲坦言，自己也沒有現任公職，但該處理還是要處理，看怎麼處理，他（柯建銘）是當事人一定有辦法的，「柯建銘什麼都可以搞定啦」。對於柯文哲說法，柯建銘也忍不住直呼，「你講這句話這樣我有信心」。

