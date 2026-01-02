雙柯會密談15分鐘！柯建銘拜託總預算 柯文哲認「該處理」：他什麼都可以搞定

民眾黨前主席柯文哲拜會民進黨立法院黨團總召柯建銘。楊亞璇攝



民眾黨創黨主席柯文哲今天（1/2）到立法院，陪同白委陳昭姿拜會藍綠立委，盼加速推動《人工生殖法》，讓代理孕母解禁，中午12點50分拜會民進黨團總召柯建銘，特別的是，陳昭姿並未上樓，只有雙柯密談15分鐘，據了解是柯建銘要求單獨見面。會後柯建銘表示自己拜託總預算，柯文哲也說「這個要處理啦」並稱柯建銘一定有辦法、什麼都可以搞定。

柯文哲上午拜會國民黨團與衛環委員會藍委，中午回民眾黨團稍作休息，接下前往拜訪柯建銘，被問及身體好不好，柯表示，沒有什麼好不好，胖了4公斤。對於要與柯建銘聊什麼？柯文哲回應，this is a good question，「我跟他本來就沒有過節，是他跟高虹安有過節，我跟他哪有過節，跟他從來都沒有衝突啊」。

柯文哲與柯建銘會前握手，讓媒體捕捉畫面，會後一同出面受訪，柯文哲說，今天是為了陳昭姿的法案來拜託柯總召，因為立法院的法案要過，一定要老柯同意、要柯總召幫忙嘛，他是為了這件事情來的。柯建銘表示，人工生殖法行政院有版本，民進黨有自己有立場，但今天比較重要是要拜託總預算的問題，這一點要拜託。柯文哲也附和「這個要處理啦」。

媒體追問，總預算的部分，老柯拜託後，大概有什麼樣的想法？柯文哲說，他現在沒有現任的公職，不過該處理還是要處理，看怎麼處理嘛，「他是當事人，他一定有辦法的啦，柯建銘什麼都可以搞定。」柯建銘則說，「你講這句話我有信心」。

對於兩人聊什麼，柯文哲說，他跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了。有聊到高虹安嗎？柯文哲說，「有嗎？好像沒有，你哪壺不提提哪壺。」

至於下午三點到底有無要見面民進黨團？柯文哲說有安排，柯建銘也說會到。

