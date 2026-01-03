即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

為了完成白委陳昭姿力推《人工生殖法》的修法心願，民眾黨創黨主席柯文哲昨（2）日赴立法院拜會朝野黨團，並罕見在民進黨團記者室與總召柯建銘同框，雙方正式拜會前，更先於青島東路的辦公室商討115年度中央政府總預算等議題。針對未來傳出「綠白合」的說法，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（3）日回應，她非常希望在野黨與所有國會議員，大家可以一起坐下來理性討論，也可以快點審查總預算。

今早8時30分，蘇巧慧在新北市議員許昭興、行政院政務顧問羅文崇等人的陪同下，前往永和區永安公有零售市場掃街，並於會前接受媒體聯訪。

快新聞／雙柯會後綠白合有譜？蘇巧慧「語重心長」這樣說

蘇巧慧向選民致意。（圖／民視新聞）

記者提問，柯文哲昨天有來拜會朝野黨團，是否有呼聲喊出接下來可能會「綠白合」？蘇巧慧表示，她始終認為民主法治的社會，政黨可以競爭，但是應是在憲政制度之下，以國家長治久安為最大需求，只要在合法合憲的狀態下，大家都可以討論或表達意見，非常希望在野黨和所有的國會議員，大家可以一起坐下來理性討論，尤其是快點來審總預算。

蘇巧慧（中）接受媒體聯訪。（圖／民視新聞）

談及自己與團隊在國會努力的成果，蘇巧慧則說，他們爭取到新生兒每胎補助10萬元，這樣子的成績，也很希望在總預算通過後，能造福所有的新生兒的父母，讓大家減輕負擔，真的「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。







