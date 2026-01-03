雙柯會後總預算露曙光？ 柯文哲批政府財務分配太偏執

歷經一年多的羈押禁見，民眾黨前主席柯文哲近期「復出」動作頻頻，3日南下嘉義輔選時，更宣布要以競選總幹事的身分「長住」當地。

面對記者提問，是否會在嘉義找辦公室或住處？民眾黨前主席柯文哲回應，「我跟你講喔，住很簡單，一個筆電、一個睡袋就夠了。」

再次喊話「藍白合」，希望透過民調，在嘉義市組出一支最強戰隊，而前一天柯文哲同樣奔走立法院、拜會藍綠黨團，也被民進黨大黨鞭藉機請託「喬喬」卡關的總預算，引發外界對於「綠白合」的聯想。

民進黨立委蘇巧慧表示，「只要在合法合憲的狀態下，其實大家都可以討論，像我們爭取到新生兒每胎補助10萬元這樣的成績，我們也很希望在總預算通過之後，能夠造福所有新生兒的爸媽。」

國民黨立委賴士葆則強調，「依法編列給軍人加薪，我想這個原則是藍白兩個黨團都堅持的，只要民進黨願意退一步，那當然可以審總預算。」

民眾黨前主席柯文哲說：「我昨天就跟老柯講，你不是喬王嗎？你以前都可以喬，為什麼現在不能喬？」

柯文哲質疑，民進黨政府在財政分配上顯得過於偏執，忽視了過去的成功模式，但行政院長卓榮泰則以「避免影響地方發展」為由，期盼在野趕快讓總預算付委審查。

行政院長卓榮泰說道，「全國22縣市都有超過將近4、5百億的預算都在這裡，但現在預算都還沒有著落，我還是希望立法院能夠回歸正途，要讓台中市府先欠著、你們先墊，等到立法院通過了總預算，我們如數補回，但不要跟我算利息啦。」

卓榮泰也向地方政府苦苦相勸，強調TPASS、河川整治工程、以及無人載具產業等補助，錢都還卡著。

而朝野僵局之下，立法院會2日則在藍白聯手下，通過對卓榮泰的譴責案，認為行政院沒依法編列預算等4大缺失。對此，卓榮泰表示尊重，但認為在野更應該譴責中共在台灣周邊的軍演。