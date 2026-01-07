雙柯會後釋善意？《人工生殖法》將排審...民團憂：利益交換女性子宮權
民眾黨前主席柯文哲於1月2日拜會立法院國民黨、民進黨黨團，討論《人工生殖法》修法議題。隨後，立法院社福及衛環委員會民進黨召委變更1月8日委員會議程，排入《人工生殖法》逐條審查，引發社會關注。民間團體憂心，若代理孕母議題在缺乏共識下推行，可能造成代孕孕母、代孕子女等弱勢群體無法彌補的權益損害，進一步惡化弱勢女性的處境。
衛環委員會明日將逐條審查《人工生殖法》，對此，台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會及台灣反代孕行動小組聯合召開記者會，並邀請民進黨女立委出席。各團體普遍支持行政院版，主張放寬女女同婚及單身女性生殖權利，並呼籲代理孕母議題應脫鉤。
台灣女人連線指出，目前排入審查的版本草案中，有5版本納入代理孕母專章，質疑「女性權益」在政黨利益交換中被犧牲。台灣女人連線表示，《人工生殖法》規範生殖技術使用對象、程序及相關機構管理，但是「代孕」則是涉及委託者、代孕、代孕子女的權益，以及親子關係的建立等，「雖然代孕同樣使用人工生殖技術，但是涉爭議多與技術無關，兩者有完全不同的面向跟層次」。
台灣女人連線理事長林綠紅指出，已有耳聞《人工生殖法》將會連同納入代孕專章的草案共19版本，明天早上逐條宣讀審查後，下午將直接送出委員會，逕付黨團協商，直呼這種攸關人權議題，不能用「打包進入朝野協商」方式，導致人民無法監督，更質疑此舉就是一種利益交換，最後犧牲的就是弱勢女性的子宮權。
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，明日審查版本中，行政院版為最大公約數，執政黨將先行推動有共識的部分，放寬女女配偶與單身女性。她強調，代理孕母攸關生命，女性身體自主權不應被交換，社會討論已長達30年，國會沒道理要在一天內將法案送出委員會。
吳思瑤也解釋，排審的目的是讓議案能夠充分討論，讓各界關切的議題得以進入國會議程進行意見交換。她強調，女性身體自主權及子女最大利益不應也不會被政治交易。
更多太報報導
立院明審人工生殖法！民團憂遭「打包硬闖」 石崇良：政院版未納代孕
獨家／劉建國週四排審《人工生殖法》！陳昭姿盼別杯葛代孕 親回兩年條款
【一文看懂】中國富豪效仿馬斯克 靠代孕「龍生百子」
其他人也在看
北海道旭川烤羊肉名店登台！炭火鑄鐵盤烤出極致羊肉，羊油炒飯超有鍋巴感
到北海道必吃的美食中，烤羊肉絕對是不容錯過的美食之一，第一次到北海道就深深愛上成吉思汗烤羊肉，銷魂的肉質、完全沒有羊羶味的肉質，讓人吃過就念念不忘。如今成吉思汗大黑屋登台啦！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
還怕玩遊戲沒人陪？Razer Project Ava「虛擬老婆」甚至會幫你搭配、Fit Check｜CES 2026
Razer 一向喜歡在 CES 帶來具話題性的探索產品，今年亦沒有例外。在公開 Project Motoko AI 耳機、Project Madison 全感官電競椅的同時，他們還帶來了 Project Ava。這是一款放在桌面上的概念 AI 全息助理，它能以立體投影方式呈現遊戲助手形象。Yahoo Tech ・ 11 小時前 ・ 發表留言
什麼布丁那麼好吃？台中9旬翁狂走16公里 甜點執念變深夜迷途
為了一口甜點，竟狂走16公里！前天深夜11時許，台中市西屯區青海路一帶街道已漸趨寧靜，一名年近9旬的張姓老翁卻獨自在店家前徘徊許久，引起店員關注，擔心其安危，主動請他進店休息並通報警方協助，令人意外的是，這趟深夜迷途插曲，起因竟只是一袋布丁。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
12縣市低溫特報！寒流達平地「氣溫不到10度」極冷時間曝
生活中心／徐詩詠報導寒流到！中央氣象署今（6）日稍早發布低溫特報，指出受到輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，12縣市從清晨至上午及晚起，局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署呼籲患有呼吸道及心血管疾病之民眾，必須格外留意。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搶救少子化》鼓勵生第3胎 雲林加碼再給10萬元
因應少子化問題，雲林縣府繼「萬寶龍」計畫，今（2026）年再推出「孩子是寶．三胎最好」生育補助加碼至10萬元，雲林縣長張麗善鼓勵家中有2寶的媽爸勇敢拚第3胎，中央給10萬、縣府也給10萬元。張麗善表示，去（2025）年全國新生兒跌破11萬人，少子化與「生不如死」問題日益嚴重，已成為國安危機，雲林縣府自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
速食歲末激省吃法 漢堡套餐百元有找 薯條飲料買1送1
速食店迎接歲末聚餐旺季，看準消費者更愛分量足、價格親民餐點，紛紛獻上高CP值套餐，為聚會帶來多元選擇，人流可望上升至少10％。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國內A型肝炎病例上升 疾管署提醒共食公筷、避免不安全性行為
疾病管制署今(6)日表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情自2025年3月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩，請民眾注意維持良好飲食及個人衛生習慣，以肥皂及清水正確洗手，共食時使用公筷母匙，並避免不安全性行為，如為未具A型肝炎抗體的民眾，建議可就醫評估完成2劑自費疫苗接種(2劑間隔6-12個月)，以降低感染桃園電子報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
中市廚餘機補助申請逾5200件 乾燥型占8成
（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府從今年起補助市民購置廚餘機，每台補助新台幣5000元，限量1萬台。市府今天表示，從2日開放線上申請起到4日止，申請件數逾5200件，其中以乾燥型機種占8成。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
偷賣未上市股票被抓包！這家電源供應器大廠跌停鎖死失守票面
電源供應器大廠立德電子（3058）傳於2023年、2024年間，有高階經理人私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及時任董事長的廖蒲爵，2年內共賣出1,450萬股、金額逾1.7億元，該案經會計師查帳後發現弊端，檢調昨（6）日發動搜索、約談10人，受到此利空影響，立德今日股價直接以跌停板價9.27元，跳空跌停鎖死並跌破票面，一舉創下2022年11月以來的新低。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 3
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 7
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 141
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 74
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了
55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 34
NBA/「地表最強173」河村勇輝重返公牛！傷癒簽雙向合約
公牛今（7日）正式宣布與日本明星後衛「地表最強173」河村勇輝再度簽下雙向合約，這是他自去年10月因右腳受傷被解約後，重返NBA舞台。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 106
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11