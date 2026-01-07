雙柯會後釋善意？《人工生殖法》將排審...民團憂：利益交換女性子宮權

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會。李政龍攝



民眾黨前主席柯文哲於1月2日拜會立法院國民黨、民進黨黨團，討論《人工生殖法》修法議題。隨後，立法院社福及衛環委員會民進黨召委變更1月8日委員會議程，排入《人工生殖法》逐條審查，引發社會關注。民間團體憂心，若代理孕母議題在缺乏共識下推行，可能造成代孕孕母、代孕子女等弱勢群體無法彌補的權益損害，進一步惡化弱勢女性的處境。

衛環委員會明日將逐條審查《人工生殖法》，對此，台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會及台灣反代孕行動小組聯合召開記者會，並邀請民進黨女立委出席。各團體普遍支持行政院版，主張放寬女女同婚及單身女性生殖權利，並呼籲代理孕母議題應脫鉤。

台灣女人連線指出，目前排入審查的版本草案中，有5版本納入代理孕母專章，質疑「女性權益」在政黨利益交換中被犧牲。台灣女人連線表示，《人工生殖法》規範生殖技術使用對象、程序及相關機構管理，但是「代孕」則是涉及委託者、代孕、代孕子女的權益，以及親子關係的建立等，「雖然代孕同樣使用人工生殖技術，但是涉爭議多與技術無關，兩者有完全不同的面向跟層次」。

台灣女人連線理事長林綠紅指出，已有耳聞《人工生殖法》將會連同納入代孕專章的草案共19版本，明天早上逐條宣讀審查後，下午將直接送出委員會，逕付黨團協商，直呼這種攸關人權議題，不能用「打包進入朝野協商」方式，導致人民無法監督，更質疑此舉就是一種利益交換，最後犧牲的就是弱勢女性的子宮權。

台灣女人連線理事長林綠紅（中）。李政龍攝

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，明日審查版本中，行政院版為最大公約數，執政黨將先行推動有共識的部分，放寬女女配偶與單身女性。她強調，代理孕母攸關生命，女性身體自主權不應被交換，社會討論已長達30年，國會沒道理要在一天內將法案送出委員會。

吳思瑤也解釋，排審的目的是讓議案能夠充分討論，讓各界關切的議題得以進入國會議程進行意見交換。她強調，女性身體自主權及子女最大利益不應也不會被政治交易。

