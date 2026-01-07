雙柯會綠白合 能說服自己人嗎

（圖／本報系資料照）

柯文哲會柯建銘的「雙柯會」後，讓「綠白合」重新湧上政治檯面。民眾黨不分區兩年條款將屆，新一批立委會否成為實踐綠白合主體，若然走上綠白合之路？這對原本的藍白合趨勢會造成什麼影響？民眾黨自身又將迎來怎樣的衝擊？

民眾黨2年條款將屆，對民進黨採鷹派姿態的黃國昌將離開立院，據傳遞補上位的不分區許多屬民眾黨內偏綠派，其中政治歷練較深的前台聯立委許忠信擔任新任黨團總召機率高，許忠信立場深綠，估計對綠會採溫和路線，綠白合不無可能。

民進黨近期就有不少人推動綠白合，總統府資政謝長廷就喊話民眾黨應效法日本維新會。維新會雖是小黨，但靠著他們才讓高市早苗上位首相，維新會與高市合作的動機就是「讓日本動起來」，而謝長廷的「曉以大義」，是否會讓民眾黨思考應以政府恢復運作順暢為先，值得觀察。

民眾黨自有主體性，本就不必做小藍或小綠，然而，若貿然180度往綠營靠攏，不僅是重創2年來藍白合的信任基礎，或許對自身政黨的傷害更大。

首先是藍白合的結盟問題。雙方業已建立起革命情感，並約定好2026九合一選舉合作，若民眾黨團破壞合作默契，勢必衝擊2026選情乃至於2028大選。

不過比起破壞藍白合，衝擊最大可能在於民眾黨本身的存在。主要是柯文哲遭羈押期間，民眾黨支持者陷入低迷憤恨情緒，民進黨政治人物與支持者充斥冷嘲熱諷；事實上，比起藍綠支持者對立，綠白支持者對立的激烈程度更高，幾乎是不共戴天之仇。

甚至不少白營政治新秀也是靠批評民進黨起家，且民進黨執政太久，對年輕人已無吸引力，民眾黨目前在台灣政壇的市場定位，就是「反綠，但非藍」；對年輕人來說，國民黨是長輩支持的政黨而不討喜，民進黨則是他們要對抗的對象，他們在民眾黨找到自己的定位，而經歷這2年來的政治攻防，也讓白營支持者向心力超過以往。

此時民眾黨若一鼓作氣往民進黨靠過去成為小綠，恐怕會讓支持者失望，甚至比本來就自視小綠的其它政黨還慘。當柯建銘講民眾黨是沒用的8席，當綠營人物嘲諷柯文哲、黃國昌都將被判刑時，白營支持者一口悶氣想發洩，此時若看到民眾黨主事者倒戈，士氣肯定崩解。

柯文哲可以跟柯建銘一笑泯恩仇，但他有能力說服自己人杯酒釋恩怨嗎？白綠合不是不可操作，在以民眾福利為主體上推動合作尚可接受，但在高度敏感的政治攻防若繳械投降，國民黨會不會生氣是其次，光民眾黨自己的支持者能否接受就是一大問題，弄不好可能就讓這本來結構就鬆散的新興政黨一夕土崩瓦解。（作者為自由撰稿者）