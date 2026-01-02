雙柯會談15分鐘！柯建銘當面拜託總預算案 柯文哲回應了

前民眾黨主席柯文哲今（2）日赴立院拜訪藍綠立院黨團，他在中午與民進黨團總召柯建銘在青島東路辦公室進行15分鐘密談。會後兩人一同受訪，柯建銘當面請託柯文哲協助通過總預算，柯文哲當場回應「這個要處理啦」，並表示該處理的還是要處理，柯建銘則回應「哇！你講這句話這樣我有信心」。

柯文哲拜會柯建銘。（圖／中天新聞）

柯文哲今天為了民眾黨立委陳昭姿想要在立院推代理孕母入法進行請託，上午先到國民黨團拜會，立法院會結束後，柯文哲轉往民進黨團總召柯建銘處。柯建銘受訪時透露，柯文哲下午也將到黨團，兩人今天先進行單獨會面。也先後拜訪國、民兩黨立院黨團。柯文哲拜會民進黨團總召柯建銘，雙方握手致意後單獨上樓會談，

柯建銘與柯文哲會談約15分鐘後一同下樓受訪。柯文哲表示，今天是為了陳昭姿的法案來拜會柯總召，「因為立法院的法案要過，一定要老柯同意」，需要柯建銘幫忙，自己也是為了此事而來。柯建銘表示，《人工生殖法》行政院有版本，但今天比較重要的是來拜託總預算要通過。柯文哲聽聞後隨即表示「這個要處理啦」。

柯文哲今天赴立院拜訪藍綠兩黨團。（圖／中天新聞）

對於雙柯會十多分鐘都聊了什麼，柯文哲笑說「哎呦！我跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了」。媒體追問是否有談及新竹市長高虹安，柯文哲則疑惑地看向柯建銘，表示「有嗎？好像沒有，哪壺不開提哪壺」。

針對總預算議題，柯文哲強調，他目前沒有現任公職，但該處理的還是要處理，看怎麼處理；而柯建銘是當事人，一定有辦法。柯建銘也回應「哇！你講這句話，這樣我有信心」，柯文哲則拍拍柯建銘說「柯建銘什麼都可以搞定啦」。

