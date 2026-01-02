雙柯會面15分鐘！柯建銘拜託通過總預算 柯文哲反應曝

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，為了幫助白委陳昭姿推動《人工生殖法》有關代理孕母的修法，今（2）日親自前往立法院拜會藍綠白黨團；其中，柯文哲在下午3時率同黨成員拜訪民進黨立院黨團前，先與立院黨團總召柯建銘單獨會面，時間長達15分鐘。事後柯建銘受訪坦言，自己先拜託總預算案要通過，而柯文哲則說「該處理還是要處理」。

柯文哲今日前往拜訪柯建銘後，兩人皆接受媒體聯訪；柯文哲開宗明義坦言，今天是為了陳昭姿的法案拜託柯建銘，因立法院的法案要過一定要老柯同意，才找老柯幫忙。

柯建銘聽聞表示，《人工生殖法》有行政院版本，而民進黨黨團有自己的立場，但今天比較重要的是先拜託總預算案要通過；柯文哲則馬上說「這要馬上處理」。

記者提問，兩人會談前10分鐘，但陳昭姿並沒有在現場，兩人這段期間的談話內容為何？柯文哲則說「唉呦！我跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了」；至於是否有談到新竹市長高虹安，柯文哲向記者說：「好像沒有，你哪壺不開提哪壺？」。

民進黨立院黨團總召柯建銘（左）、民眾黨前主席柯文哲（右）。（圖／民視新聞）

不過有關總預算案部分，柯文哲則表示，他沒有現任公職，「不過是這樣，該處理還是要處理，看怎麼處理，他（柯建銘）是當事人，一定有辦法的啦！柯建銘什麼都可以搞定啦」，這也讓柯建銘也喊說「你講這句話這樣我有信心」。

