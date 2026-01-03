「雙柯會」後藍白合恐生變數？黃揚明解讀柯建銘背後盤算：但賴清德看不懂

為了民眾黨立委陳昭姿力推的《人工生殖法》修法，民眾黨前主席柯文哲2日前往立法院拜會朝野黨團，並和民進黨團總召柯建銘單獨會談約15分鐘，引發外界對「綠白合」可能性的討論，以及對藍白合的疑慮。對此，媒體人黃揚明在網紅「歷史哥」YouTube直播節目中指出，總統賴清德不可能和任何人妥協，藍白合真正的變數是賴清德卸任黨主席，成為「跛腳總統」後，屆時英系就會來和柯文哲談合作了，那時的藍白合才會是關鍵。

黃揚明說明，柯文哲此次拜會是為立委陳昭姿推動的代理孕母入法而來，但柯文哲和柯建銘見面時，陳昭姿並不在場，為「雙柯會」。他不認為兩人談的內容是要柯建銘處理柯文哲的官司，因為柯建銘已經不是以前的柯建銘了，已無能力進行司法關說。而柯文哲和柯建銘認識時間相當長，兩人家族也互相熟悉，且因柯建銘在柯文哲父親過世時有前去致意，因此柯文哲可能是基於朋友情誼感謝柯建銘。

黃揚明不認為柯文哲與柯建銘談話會牽扯到司法的問題，因為柯文哲若有辦法處理官司，不會拖到現在。柯文哲某種程度有他人性的一面，但這一面可能被民進黨利用，雙柯會後記者會就是民進黨在利用柯文哲，民進黨想告訴民眾黨，軍購和總預算案中民眾黨是關鍵。但民進黨講錯對象了，和柯文哲講並無作用，柯文哲目前在民眾黨中並無黨職，僅為精神領袖。

黃揚明：柯文哲從未放棄在政壇的任何可能性

黃揚明指出，若綠營將柯文哲講成貪污犯，柯文哲去各黨團拜會時，理論上綠營不應理會柯文哲， 但綠白間存在政治目的。 民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱2日表示，以後民眾黨可以和民進黨走近一點，此言一出，用意非常明顯，尤其由鍾佳濱講出來，更加有政治意涵。 此外，近期綠營的民嘴開始用民眾黨中的黃國昌屬於小藍，而柯文哲是可以商談的，分化民眾黨內部。 但柯文哲在黃國昌舉辦「為新北應援」活動曾表示，不要低估民進黨的無恥，也就是柯文哲將身上的官司和民進黨連結在一起。

黃揚明認為，柯文哲從未放棄過在政壇的任何可能性，即便3月26日一審真的被判刑10年，也一定會上訴，一旦上訴其政治能量也會繼續存在，短期內雖不能參加公職，但可以參與輔選。因為在案件未審理前已定調為政治迫害，此案勢必一路被定調為政治迫害。

​民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右一）建議柯文哲（左二），以後民眾黨可以和民進黨走近一點。（資料照，陳品佑攝）

2026民進黨若大敗 黃揚明：英系將與柯文哲談合作

黃揚明認為，民進黨和民眾黨合作只有一種可能，就是柯建銘要運用其影響力，讓民進黨高層知道自己還有能力和柯文哲談，柯建銘也在展現自己的實力， 但不認為賴清德看得懂，因此接下來觀察的重點是2月1日柯建銘能否續任總召。

黃揚明進一步指出，藍白合真正的變數發生在賴清德卸任黨主席後，若民進黨2026大選落敗，失去台南或高雄任一都，賴清德引咎辭去黨主席，而後民進黨內任何政治人物紛紛出來挑戰賴清德，使得賴清德確定無法連任，賴清德成為跛腳總統，屆時英系就會與柯文哲商談合作，那時的藍白合才會是關鍵，因為賴清德不可能和任何人妥協。

