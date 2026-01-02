雙柯會15分鐘相談甚歡？柯文哲誇柯總召「什麼都可以搞定」...柯建銘稱：總預算這點要拜託

前民眾黨主席柯文哲今（2日）陪同自家立委陳昭姿赴立法院拜會藍綠黨團，希望加速推動代理孕母解禁，其中與民進黨團總召柯建銘單獨會面的「雙柯會」最令外界矚目。據了解，兩人閉門談話了15分鐘；而會後柯建銘說自己要拜託總預算，柯文哲也說「這個要處理啦」並強調柯建銘什麼都可以搞定。

柯文哲在今上午拜會完國民黨團、衛環委員會藍委後，下午前往民進黨團與柯建銘會面，對於媒體問及兩人會談何種內容，柯文哲稱，自己和柯建銘並無過節，「是他跟高虹安有過節，我跟他哪有過節，跟他從來都沒有衝突啊。」

在雙柯會談15分鐘後，柯文哲受訪時表示，今天是為了陳昭姿的法案來拜託柯總召，立法院的法案要過，一定要「老柯同意、要柯總召幫忙」，並重申為了這件事情而來。



面對媒體提問，柯建銘則回應，《人工生殖法》行政院有版本，民進黨有自身立場，但今天比較重要是要拜託總預算；對此，柯文哲聽後也回說「這個要處理啦。」



至於審理總預算方面，柯文哲稱，自己現在沒公職，但該處理的還是要處理，更說「他（指柯建銘）是當事人，他一定有辦法的啦，柯建銘什麼都可以搞定。」柯建銘也說，柯文哲那樣說他有信心。

(圖片來源：三立新聞網)

