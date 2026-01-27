雙柯法案交易 吳子嘉曝柯文哲背後盤算：全為「這事」

民眾黨前主席柯文哲（右）自曝拿《人工生殖法》欲跟民進黨換總預算、國防特別條例。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲自曝曾向民進黨團總召柯建銘提議，以民眾黨主推的《人工生殖法》與總預算案、軍購案進行交易、換取支持，引發討論。媒體人吳子嘉認為，柯文哲背後的政治算計是在破壞藍白合，目的是為自己的官司可以輕判。

柯文哲日前為《人工生殖法》修法議題親自拜會立法院各黨團，未料他在25日民眾黨所舉辦的「守護南方希望『高雄轉型、青年未來』青年論壇」，自曝自己當時曾向柯建銘表示，若民進黨願意讓法案修法通過，他將處理總預算及軍購案相關僵局，但遭柯建銘拒絕。

對於柯文哲的發言，吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中表示，《人工生殖法》有那麼重要嗎？他分析，柯文哲是隨便找個理由出賣藍白合、丟包藍軍，一方面藍白合不是柯打下的天下，是現任主席黃國昌促成的，柯現在要重新主導局勢；另一方面，柯有意藉此向綠營示好，換取自己的官司少判一點、關的時候舒服一點。

吳子嘉直言，賴清德根本不希望與藍白有和解空間，況且賴如果有意願想要軍購預算過關，也是跟藍營談條件，不需要跟柯文哲談條件。他批評柯文哲「自私」，自以為有空間，事實上破壞藍白合，民眾黨的根基也會一起被毀。

柯文哲的發言也引起綠營不滿，包括吳思瑤、陳培瑜等綠委均批評，女性的身體自主權、人權不容許拿來政治交易。

