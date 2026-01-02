雙柯「單獨會面」談代孕 柯文哲笑稱：法案要過一定要老柯點頭

前民眾黨主席柯文哲就人工生殖法ㄧ案拜會民進黨立院黨團總召柯建銘尋求支持。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（2）日為推動立委陳昭姿所提的代理孕母相關法案，親赴立院拜會藍綠黨團，中午則拜會民進黨團總召柯建銘，雙方會面過程引發關注。柯文哲受訪時坦言，此行目的相當單純，「就是為了陳昭姿的法案來拜訪柯總召」，並直言立法院的實際運作，「法案要過，一定要老柯點頭」。

柯文哲首先表示，自己此行主要是為了陳昭姿的法案，但柯建銘也回應，「行政院有行政院的版本，我們也有我們的想法」。

廣告 廣告

媒體追問，會面過程中是否談及其他議題，包含新竹市長高虹安等人？柯文哲笑說，「我們是老朋友，能聊的很多，什麼都聊一點。」對於是否談到高虹安，他也直言「有啦，哪壺不提提哪壺？」

針對總預算相關議題，柯文哲表示，自己目前並無公職身分，但該處理的事情還是要面對，「該怎麼處理就怎麼處理」。他也指出，相關問題終究還是要回到當事人本身，「他是當事人，一定有辦法的。」

一旁的民進黨團總召柯建銘也回應，對相關事情「有信心」，顯示雙方在溝通過程中仍保持互動與對話空間。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

朝野合作無解？傅崐萁續掌國民黨團總召 吳思瑤：國會失能的元兇

願與柯文哲討論代理孕母入法 王世堅：黃國昌任期結束就是柯回歸黨主席