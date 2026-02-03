雙核心戰略！永達保經今年新契約保費拚60億

▲永達保經董事長吳文永今（3）日宣布，啟動全面成長策略，以「人才倍增」與「MDRT菁英獎勵」為核心，新契約保費挑戰60億元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 面對金融環境轉型與超高齡化社會的挑戰，永達保險經紀人公司憑藉精準的退休保險規畫與高資產配置定位，2025年交出亮眼成績單，新契約保費收入達新台幣39億元。展望2026年，永達保經今（3）日宣布，啟動全面成長策略，以「人才倍增」與「MDRT菁英獎勵」為核心，新契約保費挑戰60億元。

▲永達保經2025年新契約保費收入達新台幣39億元。展望2026年，啟動全面成長策略，挑戰60億元新契約保費。永達保經董事長吳文永（中）與總經理（左）陳慶鴻及總經理特助吳柏瑨合影。（圖／記者顏真真攝）

永達保經2025年營業收入達新台幣25.79億元，13個月保單繼續率穩定維持在97%力。同時，在人才培育上，素有「MDRT 搖籃」美譽的永達保經，百萬圓桌（MDRT）會員達310位，累計終身會員人數高達112人。

為解決業界長久以來「孤兒保單」，永達保經更長期推動「接續服務機制」，近年保戶服務滿意度穩定維持在97%至98%。2025年接續服務機制更創下4.13億元新契約保費佳績，件均保費高達近33萬元。

在人才方面，永達保經透過「三本創業」模式，本人投入時間與努力，結合平台資源提供的「本錢」，以及傳承專業技能的「本事」，協助業務代表在專業整合、客製化規劃與多元商品銷售上建立核心優勢。此外，針對長期深耕專業的5至10屆以上的MDRT菁英，永達也推出3%~6%的獎勵方案，讓資深MDRT講師經驗傳承予新世代，協助年輕人建立終身事業，確保服務永續。為鼓勵業代增員發展組織，更推出「十萬獵英計畫」，邀請各路菁英共同成為保險企業家。

永達保經更提出「人機協作」的核心觀點，將保險服務結合AI智能，提供更精準且即時的服務，在風險保障的基礎下，更因洞察超高齡市場趨勢，提供客製化服務，帶動高資產客戶的成長，高資產族群規模在過去5年成長達68%，顯示出高端客群對風險保障、資產保全、稅務規劃及財富傳承的需求。

邁向下一個25年，永達保經強調，將持續以「薪火相傳」傳遞溫暖，用「AI智能協作」領先未來，並強化「在地經營、在地關懷」的品牌溫度，為保險經紀人產業樹立卓越典範。2026年除了挑戰60億元新契約保費，MDRT會員350位，營業收入30.18億元，13個月保單繼續率98%。

在ESG關懷，2026年「業務傳愛圓夢永達」計畫將落地深耕，鼓勵業務單位直接對接在地社福機構，邀請客戶共同參與，讓公益影響力深入基層。而預計2027年落成啟用「永達承德大樓」是保經業唯一自建的企業大樓，設有VVIP 專屬樓層，將作為卓越人才基地，也是服務品質與長期信賴的加乘保障，展現永達深耕台灣，開創保經業新局的決心。

針對超高齡社會需求，歷時8年的「長照專車捐贈計畫」於2025年正式完成，全台累計捐贈69輛專車，其中7輛由永達保戶與業務代表捐贈，永達長照專車穿梭在全台及離島金門等地區，累計行駛368萬公里，相當繞台3917圈，累計服務長者與行動不便者逾21萬人次。此外，2025年永達公益季活動共計6場次，由業務夥伴以行動體現公益精神，報名費168萬善款全數捐出，做為長照專車購置和孩童照護經費。

