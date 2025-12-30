雙棲女神戀愛中1／樂天女孩黃禹菡牽CEO男友甜蜜接吻 開雙B豪車共返愛巢

禹菡結束工作後親自開車到機場接男友。（圖／本刊攝影組）

啦啦隊女神黃禹菡（禹菡）身兼職棒「樂天女孩」和職排「桃氣女孩」兩身分，深受粉絲喜愛。甜美外型與親和力讓她累積大批死忠粉絲。感情方面，她則早已名花有主，男友身分更是新創公司CEO。時報周刊CTWANT上月底更直擊兩人於機場低調放閃，互動甜蜜，戀情正式曝光。

11月29日下午禹菡擔任一日店長，活動現場湧入不少粉絲。（圖／本刊攝影組）

11月29日下午2點，禹菡現身一日店長活動，現場湧入不少粉絲共襄盛舉，展現高人氣。活動於4點多結束後，黃禹菡獨自前往停車場取車，座駕竟是一輛市價約300萬元的BMW i4純電轎跑車，頗為吸睛。隨後她駕車前往新北市一處屋齡僅6年的住宅社區。

接機男友後，兩人立刻來個深情的吻一解相思。（圖／本刊攝影組）

小情侶緊摟在一起，禹菡牽著愛犬，而男方拖著行李箱準備放到後車箱。（圖／本刊攝影組）

約8分鐘後，車輛再度駛出，直奔松山機場。禹菡將車臨停在機場一角，牽著7歲愛犬「瑞秋」下車活動。短短2分鐘後，一名身形高大的男子現身，禹菡一見對方立刻露出燦爛笑容，兩人會合後便自然地輕輕一吻，畫面相當甜蜜。

隨後由男子接手駕駛，先前往台北市民生社區一處公園，禹菡帶著柴犬瑞秋散步。（圖／本刊攝影組）

結束遛狗行程後，兩人又前往附近洗衣店，男子下車送洗並取回衣物。（圖／本刊攝影組）

隨後由男子接手駕駛，先前往台北市民生社區一處公園，禹菡帶著柴犬瑞秋散步，而男方則在一旁整理車後行李箱。不到5分鐘結束遛狗行程後，兩人又前往附近洗衣店，男子下車送洗並取回衣物。晚間約6點，車輛再度返回稍早進出的住處，從行車路線與停靠動線判斷，男子對當地環境相當熟悉。

晚間9點多，禹菡獨自外出，到附近夜市採買港式茶飲、川味滷味、台式小吃與水果，短短10多分鐘便結束採購行程，雙手提著戰利品返回住處。直到隔日凌晨1點多，未再見人車出入。

回家後，晚間9點多，禹菡再度獨自外出，到附近夜市採買。（圖／本刊攝影組）

經本刊調查，禹菡的男友姓譚，不僅個頭壯碩，其來頭也不小。畢業於香港科技大學的他，2019年與友人共同開設數位服務公司，去年被日本某上市公司收購，目前仍是該公司的執行董事與海外業務負責人，可說是青年才俊。

對於禹菡與譚姓CEO於11月29日被本刊直擊互動親密一事，本刊向禹菡所屬桃園雲豹飛將職業排球隊「桃氣女孩」詢問禹菡和該名男子兩人關係，截至截稿前，未獲得任何回應。

