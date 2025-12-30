雙棲女神戀愛中2／樂天女孩爆「內鬼」！禹菡疑影射隊友

禹菡今年加入桃園雲豹飛將職業排球隊「桃氣女孩」，成為棒、排雙棲啦啦隊。（圖／影響力動能提供）

30歲黃禹菡（禹菡）為2023年浪Live「2023樂天女孩甄選會」脫穎而出的冠軍，憑藉清新亮麗的外型與自彈自唱的才藝表現成功擄獲評審青睞，順利加入樂天女孩行列。今年9月她再加入桃園雲豹飛將職業排球隊「桃氣女孩」，以學姐身分帶領後輩，被視為啦啦隊圈中備受矚目的新生代亮眼新星。

熱愛歌唱、擁有深厚樂器底蘊的禹菡，從國中時期便開始學習吉他，並曾參與樂團擔任主唱，期許自己成為多才多藝的全方位表演者。相較於對舞蹈演出的緊張感，她在甄選時於加分題項目選擇最熟悉的吉他自彈自唱，當下狀態出現明顯轉變，眼神散發自信光芒，舞台氣勢自然流露。溫暖清新的獨特嗓音搭配流暢的彈撥技巧，瞬間驚艷評審團，也成功吸引全場目光，成為奪冠關鍵。

連番風波讓嘎琳決定離開啦啦隊圈。（翻攝自嘎琳FB）

不過，近年樂天女孩話題與風波不斷。成員嘎琳因拍攝廣告疑找替身、與女孩們赴美參加MLB台灣日時，使用高級信用卡升等豪華經濟艙，以及小三爭議等傳聞，引發外界議論。連番風波也讓嘎琳做出決定離開啦啦隊圈，不再續跳。

事件發生後禹菡在10月2日在社群平台發文抒發情緒，寫下：「真的快瘋了…可以不要假裝妳很挺她嗎？在背後弄她的不就妳= = 安靜很難嗎？」語帶暗示意味，引發粉絲與網友熱議。同期入隊的溫妮也留言附和：「真的欸！！好可怕！」該篇貼文隨後刪除，卻已一舉引爆外界對「樂天女孩內鬼」的各種揣測。

禹菡曾暗指樂天女孩有內鬼。（圖／翻攝自禹菡IG、Threads）

