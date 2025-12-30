雙棲女神戀愛中3／樂天啦啦隊開外掛集體「斜槓」 初代女神也跨界直呼「跳不夠」

樂天桃猿球團自2024年起正式開放「棒籃雙棲」制度，禹菡（左起）、林岱縈、笑笑、林穎樂。（圖／翻攝自禹菡、林岱縈、笑笑、林穎樂FB）

樂天桃猿球團自2024年起正式開放「棒籃雙棲」制度，讓樂天女孩在棒球休賽季可加入籃球啦啦隊，不僅提升女孩與球團的整體曝光度，也為成員創造更多元的發展與收入來源，成為台灣職業運動應援圈的重要里程碑。去年樂天新制上路後，若潼、孟潔率先曝光宣布加入桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew。值得一提的是，若潼在籃球場上並非以啦啦隊舞者身分登場，而是轉換跑道擔任「猿氣MC」，展現不同於以往的主持魅力。而黃禹菡更在今年多了職業排球「桃氣女孩」的新身分。

樂天女孩初代女神林岱縈今年首次從棒球啦啦隊轉戰籃球舞台。（圖／杰斯汀整合行銷提供）

除了新生代成員積極跨界，樂天女孩初代女神林岱縈今年也正式加盟新竹御嵿攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」，並同步擔任球隊公益大使。首次從棒球啦啦隊轉戰籃球舞台，林岱縈坦言兩者節奏差異極大，「籃球比賽節奏非常快，整場幾乎沒有停下來的時間，常常覺得才跳一下，比賽就結束了，甚至會有點意猶未盡，想再多跳一會兒。」認真迎接全新挑戰。

笑笑2023年以徵選狀元之姿加入電豹女，並於2025年正式跨界成為樂天女孩。（圖／翻攝自笑笑FB）

而在「棒籃雙棲」潮流中，台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」人氣成員笑笑的經歷格外引人注目。她於2023年以徵選狀元之姿加入電豹女，並於2025年正式跨界成為樂天女孩，完成棒、籃雙棲布局。笑笑透露，其實在加入電豹女之前，就曾獲綜藝大哥胡瓜欽點登上節目，對此她始終心懷感謝，「一開始是瓜哥給我上節目曝光的機會，即使現在啦啦隊和有氧老師的工作忙碌，只要《綜藝大集合》的通告來發我，我一定會想辦法排除萬難參加」。

林穎樂是台灣首位橫跨棒球、排球與籃球三大運動的「三棲」啦啦隊成員。（圖／本刊資料照）

此外，28歲的樂天女孩林穎樂更寫下應援圈新紀錄。她於2021年加入樂天桃猿啦啦隊，同年參與實境節目《全明星運動會》第三季，憑藉亮眼表現與超強泳技獲封「女狀元」。近年她持續拓展運動版圖，先後投入棒球、排球與籃球應援，日前宣布加入P.LEAGUE+ 新竹洋基工程「洋基女孩」，成為台灣首位橫跨棒球、排球與籃球三大運動的「三棲」啦啦隊成員，完成個人應援生涯的重要拼圖。

