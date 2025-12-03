雙棲網紅見網友談投資 被設局綁架痛毆逼轉帳530萬

記者莊淇鈞／新北報導

網紅陳昊被設局綁架毆打搶劫。（圖／翻攝自陳昊IG）

在YouTube上有13.6萬粉絲、以遊戲實況發跡後來重心轉向外匯、虛擬貨幣等投資的32歲網紅陳昊，上周六與認識半年沒見過面的網友陳男見面，討論投資議題時，被設局噴辣椒水後痛毆綁架，逼轉帳9萬元及清空17萬USDT泰達幣（530餘萬元），後被丟包至桃園機場。新莊警獲報展開調查，循線拘提循線逮捕32歲吳姓男子及31歲李姓男子到案，詢後依強盜、妨害自由、傷害聲押獲准，並持續追緝在逃的34歲主嫌陳姓男子。

網紅陳昊拍影片說自己遭綁。（圖／翻攝自陳昊IG）

據了解，網紅陳昊與主嫌陳男在網路認識已半年但從未碰面，上月（11月）29日陳男希望能當面請教陳昊，討論投資虛擬貨幣事宜，陳昊遂與陳男相約在新莊住處附近1間星巴克見面，雙方談了1個多小時後，陳男佯稱有禮物要送陳昊，2人一同前往停車場拿禮物，陳昊不疑有他前往新莊區中央路某停車場時，突然吳男及李男從草叢衝出，以辣椒水及拳頭攻擊後強押陳昊上車。

警方逮捕涉案的李男跟吳男。（圖／翻攝畫面）

陳昊被押上車後隨即被束帶綑住雙手並用膠帶矇住眼睛，接著被帶到某郊區痛毆，並被強逼轉帳9萬元及17萬USDT泰達幣，轉帳後陳昊被帶到桃園機場丟包。

案發4小時後陳昊女友報案，新莊警分局立即成立專案小組，迅速鎖定3名嫌犯身分，24小時內循線在三重、新莊地區拘提李男及吳男到案，同步通知幣商公司凍結相關虛擬貨幣帳戶，李男及吳男2人經警詢後被依妨害自由、恐嚇取財及傷害等罪嫌移請新北地檢署偵辦，複訊後均遭裁定羈押禁見，警方將持續追查在逃的陳男，並深入釐清案發原因。

新北警強調絕不容許任何違法行為在轄區犯案，並提醒民眾，投資虛擬貨幣等網路投資活動中，可能隱藏詐騙風險，應提高警覺，同時，可能涉及洗錢防制法等罪名，避免與陌生人進行金錢交易或見面。警方在此呼籲市民，若發現任何可疑情事，應立即報警處理，避免成為詐騙的受害者。新莊分局將持續嚴格打擊犯罪，保障市民安全，維護社會治安。

