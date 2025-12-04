雙標？名醫怒批：小紅書詐2億封鎖1年，太子集團詐4600億沒事交保

來自中國的APP「小紅書」近來成為詐騙集團常用的犯罪管道之一，過去2年共涉及高達1706件詐騙案，造成國人近2.5億元財損，內政部今（4）日決定下重手祭出限流斷網手段，暫定為期一年，預計有300萬用戶受影響。對此，經常評論時事的醫師蘇一峰感嘆，「小紅書上面有詐騙2億，太可惡封鎖一年；太子集團詐騙4600億，沒事交保笑一笑！」

內政部今日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會宣布，即日起依《詐欺犯罪危害防制條例》，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定實施一年。用戶從今日起在觀看影片時，可能會遇到不斷「轉圈圈」的情況。內政部也提到小紅書有隱私外洩疑慮，呼籲國人不要使用。

內政部政務次長馬士元表示，小紅書在中國境內也多次受到中國公部門裁罰，可見小紅書不僅是在台灣有問題，在全球各地，甚至在中國都有多次違規機率，這也顯示小紅書並非是善意平台，風險非常高，「對我們來說，它就是一個惡意的平台，它就是一個不受法律控制，而且有不明目的的一個平台。」

對此，蘇一峰在臉書發文批評，「小紅書上面有詐騙2億，太可惡封鎖一年；太子集團詐騙4600億，沒事交保笑一笑！在台灣詐騙金額從來都不是問題，顏色才是問題的核心。」貼文曝光後，引發網友熱烈回應，不少人留言表示，「恭喜台灣、賀喜台灣！以後要開始用VPN翻牆了！」、「剷除異己，收割百姓的民進黨」、「臉書的詐騙才厲害」。

