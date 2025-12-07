雙標？王鴻薇不滿小紅書被封 昔質詢喊「打詐能成功」

台北市 / 綜合報導

內政部近日宣布封鎖小紅書一年，引發熱議。國民黨立委王鴻薇就批評總統賴清德，是要讓台灣人學一學如何翻牆，但有網友也翻出她去年5月的質詢，談到遏止境外平台詐騙，表示希望台灣能夠成功打詐，被質疑是「雙重標準」。而其實小紅書，從去年至今，涉及詐騙案件上千件，已經造成國人財產損失將近2億5千萬元。

不管是旅遊攻略，還是教你最新妝容，中國社群平台小紅書，擄獲不少年輕人的心，但內政部下令封鎖1年，引發在野黨不滿，國民黨立委王鴻薇，以綠色高牆發文批評執政黨，建「民主長城」要台灣人「翻牆」，但王鴻薇過去質詢的這番話，也被網友拿出來比對質疑雙重標準。

立委(國)王鴻薇VS.數發部數位產業署署長呂正華(2024.05.27)說：「經專家會議審議可以，有時候限制流量或是阻擋連結，這些我們都在條文裡頭(有規範)，好，希望我們能夠成功。」內政部長劉世芳說：「因為小紅書並沒有在台灣落地，它並不遵守台灣的自由法制。」

針對涉詐案件數量攀升，政府在今年10月14日發函改善，但小紅書母公司卻沒任何回覆，且根據警政署資料統計，小紅書在台涉詐去年有950件，總財損1億3千多萬元，今年截至11月則有756件，兩年合計造成國人財產損失，高達2億4千多萬元。

專家也分析，由於小紅書使用者多為女性，或追求精緻生活者，因此詐騙常圍繞「消費和體驗」展開，更容易精準目標，同為年輕族群常用的抖音，以短影音為主因此詐騙常結合，視覺吸睛的內容宣稱提供，「高報酬.低門檻」等流量任務，引導受害者支付入會費或保證金。

至於臉書因用戶年齡層和類型廣泛，詐騙手法也較為多元且複雜，除了在貼文或廣告中，常見的假網拍一頁式詐騙，透過假冒名人的投資群組，誘騙匯款至偽造平台也不計其數，資安專家劉彥伯說：「在社群上面的習慣其實已經開始有一些變化，詐騙集團就會往這邊移動。」

隨著年齡不同社群平台的習慣，也跟著改變但無論使用哪個平台，資安問題還是得要嚴加提防。

