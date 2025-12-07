雙標! 王鴻薇轟禁小紅書蓋民主長城 昔喊"擋無代表人平台"

政治中心／楊思敏、胡崇恩、林彥君、陳奎宏 台北報導

中國軟體小紅書詐騙橫行，不配合政府打詐，遭禁一年。國民黨主席鄭麗文批評數位戒嚴，王鴻薇酸蓋民主長城，要台灣人翻牆。但王鴻薇本人去年還喊，要打詐成功，要求數發部阻擋沒在台灣設代表人的平台，如今態度大轉彎，網友諷刺「真是雙標」。

去年，國民黨立委王鴻薇在立法院質詢，要求數發部更嚴格打詐，罰則訂清楚，阻擋沒在台灣設代表人的平台。

立委(國)王鴻薇 vs. 時任數位產業署長 呂正華(2024.5)：「現在準備要怎麼罰？對於這些境外的平台，然後他們沒有設、在台灣設代表人，或者沒有配合我們打詐相關程序，要怎麼罰法？（有些如果還經專家審議，可以有時候限制流量，或是阻擋連結。）希望我們能夠成功。」

小紅書因不配合政府提供資料，也沒在台灣落地，遭禁一年。（圖／民視新聞）







當初要求打詐成功，如今小紅書因不配合政府打詐被禁，王鴻薇卻急跳腳，罵賴政府以打詐為由，蓋民主長城，要台灣人翻牆，國民黨主席鄭麗文也批評數位戒嚴。網友忍不住問，「雙標會不會太誇張？」、「臉打得有點腫」。

內政部長劉世芳：「台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，有人在濫用所謂的我們已經有侵犯到，或是牽涉到言論自由的部分，要請教一下，提出這樣論調的人，是不是，第一個，他反對我們的警政署要去打擊這個犯罪？」





國民黨主席鄭麗文發文，批評政府禁小紅書。（圖／鄭麗文臉書）







內政部長劉世芳強調，是根據詐欺犯罪危害防制條例第42條，限制小紅書接取，因為平台已讀不回，也沒在台灣落地。

劉世芳：「就好像說，如果有小偷到你家的時候，你跟他講說，『好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西，就拿什麼東西』，那就表示說，台灣是一個沒有法治的社會的話，那這樣子的社會，怎麼會叫做是牽論言論自由呢？」





內政部長劉世芳強調，是依照詐欺犯罪危害防制條例，才有相關措施。（圖／民視新聞）







自稱是小紅書重度使用者的網紅「廣告小妹」，本來困惑為何要禁，但事後理解是為了打詐，更別提「小紅書上的詐騙集團，是交手過比較有手段的」，支持政府補漏洞，不要讓民眾受騙。





