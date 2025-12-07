雙標! 王鴻薇轟禁小紅書蓋民主長城 昔喊"擋無代表人平台"

政治中心／楊思敏、胡崇恩、林彥君、陳奎宏 台北報導

中國軟體小紅書配合政府打詐，遭禁一年，台北市長蔣萬安批評，反中反到變成自己共產黨，內政部長劉世芳回應，這是反對打詐嗎？至於國民黨立委王鴻薇酸賴政府"蓋民主長城"，要台灣人翻牆，但她本人去年還要求數發部，阻擋沒在台灣設代表人的平台，如今態度大轉彎，網友諷刺"雙標"。

去年，國民黨立委王鴻薇在立法院質詢，要求數發部更嚴格打詐，罰則訂清楚，阻擋沒在台灣設代表人的平台。

立委（國）王鴻薇vs.時任數位產業署長呂正華（2024.5）：「現在準備要怎麼罰，對於這些境外的平台，然後他們沒有設，在台灣設代表人，或者沒有配合我們打詐相關程序，要怎麼罰法，經專家審議，可以有時候限制流量，或是阻擋連結，希望我們能夠成功。」





當初要求打詐成功，如今小紅書因不配合政府打詐被禁，王鴻薇卻急跳腳，罵賴政府以打詐為由，蓋民主長城，要台灣人翻牆。網友忍不住問，"雙標會不會太誇張？"、"臉打得有點腫"。至於，台北市長蔣萬安批評，"反中反到自己變共產黨"的說法，內政部長劉世芳不以為然。

內政部長劉世芳：「台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由，民主法治的社會，有人在濫用，所謂的我們已經有侵犯到，或是牽涉到言論自由的部分，要請教一下，提出這樣論調的人，是不是第一個，他反對我們的警政署，要去打擊這個犯罪。」

北市府副發言人蔡畹鎣：「市長支持打詐，也請劉世芳部長，不要刻意的來扭曲，我們就等著看內政部，如何透過禁止小紅書，來解決國人痛恨的詐騙問題，台灣是個自由民主的國家，不是土皇帝說，要禁什麼就禁什麼。」





北市府發言人把話說得很難聽，為了小紅被禁，反應如此激烈，劉世芳強調，政府是根據"詐欺犯罪危害防制條例"，限制小紅書接取，因為平台已讀不回，也沒在台灣落地。

內政部長劉世芳：「就好像說，如果有小偷到你家的時候，你跟他講說，好這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西，那就表示說，台灣是一個沒有法治的社會的話，那這樣子的社會，怎麼會叫做是箝制言論自由呢。」

自稱是小紅書重度使用者的網紅"廣告小妹"，本來困惑為何要禁，但事後理解是為了打詐，更別提"小紅書上的詐騙集團，是交手過比較有手段的"，支持政府補漏洞，不要讓民眾受騙。





