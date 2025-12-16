雙標？5萬判坐牢、11萬卻無罪？童仲彥、高虹安遇同法官命運大不同

社會中心／台北報導

高虹安涉詐領助理費案，昨被輕判6月有期徒刑。（圖／翻攝自高虹安臉書）

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，高等法院16日二審宣判出現戲劇性逆轉，原一審貪污重罪被撤銷，改判偽造文書6月。承審「旗袍法官」郭豫珍隨即成為焦點，因她過去曾審理北市前議員童仲彥類似案件，當時以「助理費非薪資」駁回再審致童入獄。此次高案涉案金額雖較高，卻認定非貪污，兩案標準迥異引發熱議。

高虹安被控在擔任立委期間，涉嫌與幕僚共謀詐領助理酬金及加班費。台北地檢署起訴金額約46萬元，一審台北地院認定不法所得為12萬3128元，依《貪污治罪條例》重判7年4個月。不過，高等法院二審昨（16）日宣判大逆轉，撤銷貪污罪判決，改依《刑法》使公務員登載不實罪，輕判高虹安6個月有期徒刑，可易科罰金。

廣告 廣告

台北市前議員童仲彥一樣詐領助理費，卻被判入物。（圖／資料照）

然而，此判決結果與過去類似案件形成強烈對比。台北市前議員童仲彥因詐領助理費案，不法所得僅5萬1842元，金額遠低於高虹安案被指控的數額，卻在二審被判處3年10月有期徒刑並褫奪公權，最終入獄服刑。

外界翻出紀錄發現，童仲彥案當年聲請再審時，承審法官正是郭豫珍。當時郭豫珍駁回再審的理由明確指出：「議員之公費助理補助費…並非議員薪資之一部分，更非對議員個人之實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用」。

對比如今高虹安案，同樣的法官在相似爭點上，卻做出截然不同的法律適用與心證，導致「貪污變偽造文書」、「入獄變罰金」的巨大落差，引發輿論質疑司法對「助理費」的認定標準是否因人而異。

更多三立新聞網報導

澳洲血案…英雄奪槍前曾交代遺言：是為救人而死！知「恐失左臂」仍無悔

這則Google五星評論「唯台人能看清是勸退文」網笑翻：三層加密

無照男外側急右轉「高速撞死騎車上班護理師」竟辯：騎車趕去考駕照

偵查佐餐廳聚餐遭店員圍毆濺血「少年隊跳針回應」警局長幫擦屁股曝真相

