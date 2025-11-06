雙模式切換精準原音！EDIFIER MR5專業監聽喇叭登場 價格居然超甜

記者李鴻典／台北報導

知名音響耳機品牌 EDIFIER推出全面升級的 MR5 專業監聽喇叭，以親民的價格提供專業級聲音創作設備。MR5 專業監聽喇叭更具備「監聽模式」與「音樂模式」的雙模式切換功能，一鍵按鈕即可在專業創作與日常聆聽之間靈活轉換。

EDIFIER MR5專業監聽喇叭搭載「監聽模式／音樂模式」雙模式切換，一鍵即可在創作與日常聆聽間自由轉換。

外觀設計方面，MR5 專業監聽喇叭延續 MR 系列的經典設計語言，整體線條簡潔俐落，並提供簡約的黑、白兩色選項。其中，音量旋鈕與中音單體防塵蓋上更加入紅銅點綴質感，優雅且柔和的外型能輕鬆融入各種生活與工作空間。MR5 專業監聽喇叭亦維持書架型喇叭的空間優勢，不須改變桌面空間也能輕鬆升級實力與設計質感兼具的喇叭。

EDIFIER MR5 專業監聽喇叭建議售價為新台幣 6,790 元，即日起可至 EDIFIER 官方購物網或洽各大銷售據點選購。雙 11 購物季，EDIFIER更於 11 月推出許多優惠，即日起至 11 月 30 日止，只要於指定通路消費便享全館 71 折起，11/4-11/17 MR5 專業監聽喇叭也祭出 89 折優惠，現省近 700 元。再至力孚國際官方購物網登錄保固，還有機會抽中 Mins London AYO 正負離子吹風機。

EDIFIER MR5提供簡約的黑、白兩色選項，建議售價新台幣6,790元。

MR5 專業監聽喇叭在設計上採用木質箱體結構，能夠有效降低箱體共振，減少音色失真，細膩的質感讓外觀更加典雅，也能在大音量播放時仍保持穩定的音量。在聲學技術方面，MR5 專業監聽喇叭擁有三個單體，結合 Bass Diffuse Wave 專利聲學結構，並且搭載三音路主動式分音設計，能更精準地處理低、中、高頻率訊號，讓聲音層次自然細膩。不論是音樂製作、影片剪輯或一般娛樂使用，都能還原聲音的真實原貌，呈現專業等級的聲學精準度。

獨特的三單體設計包含 1 吋絲質圓頂高音單體、3.75 吋中音單體以及5 吋低音單體。高音單體外圍採用凹點式聲波導向設計，不讓喇叭擴散的角度太過集中，提升高音的聲波擴散能力、聆聽範圍，讓聲音在不同角度下聆聽都保持清晰；中音單體搭配編織音盆設計，讓音色不易失真，使 MR5 具備更出色的音樂表現；低音單體則隱藏在箱體內，不僅讓外觀更簡潔俐落，透過錐形聲孔將低音導出，讓音量均衡散布在空間中。此外，MR5 專業監聽喇叭更擁有 46Hz–40kHz 的超寬頻率響應範圍，不論從深沉低音到細膩高音，都能忠實重現原音，帶來最真實的聆聽體驗。

EDIFIER MR5提供完整的專業連接介面，滿足創作者與日常使用的多元需求。

本次升級最大亮點莫過於無線連接能力，採用藍牙 6.0 多點連線技術，可同時連接兩台裝置，能在工作與娛樂用途之間輕鬆切換，讓使用者在無線模式下享受高解析音樂，靈活性與便利性全面提升。同時，MR5 專業監聽喇叭也榮獲 Hi-Res Audio 與 Hi-Res Wireless 雙金標音質認證，並支援 LDAC 高解析藍牙編碼，能夠忠實重現聲音細節，還能讓聲場更開闊，呈現一致且精準的聲音表現。

MR5 專業監聽喇叭也提供完整的專業連接介面。包括平衡式 XLR 與 TRS 輸入，能確保低噪音、穩定的專業等級連接，適合搭配音訊介面與混音器使用，同時支援 RCA 與 AUX 輸入；耳機輸出介面則可隨時切換至監聽模式，滿足創作者與日常使用的多元需求。

EDIFIER MR5可透過EDIFIER ConneX App進行更精細的聲學調校。

在軟體支援方面，透過 EDIFIER 專屬 EDIFIER ConneX App，讓使用者可以進行更精細的聲學調校，自行打造最適合的聲音表現。App 內提供多種空間聲學補償功能，能根據不同空間條件與喇叭擺放位置進行調整，確保在各種環境中都能獲得最佳聆聽體驗。其中包括三項核心功能：

低通濾波 — 可適度削減特定低頻率能量，讓聲音更符合空間大小，精準傳遞、避免產生過度共鳴。

聲學空間 — 可依擺放環境調整中低音頻率響應，不論是擺放在靠牆角落或開放式空間，都能維持音色平衡。

桌面控制 — 可修正桌面反射導致的聲波干擾，讓聆聽感受更加乾淨、聚焦。

