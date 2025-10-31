雙橡園兼具軟硬實力連三年稱霸全台豪宅王
[NOWnews今日新聞] 豪宅市場競爭激烈，雙橡園開發憑藉22年品牌淬鍊，在實價登錄資料中，已連續三年蟬聯全台高價住宅成交量第一，以實力奠定豪宅市場領導品牌地位。其中，台中七期最新落成的指標豪宅「雙橡園2279」，從建築硬實力，到服務軟底蘊，軟硬體兼具品牌高度，再攜手160位專屬物業團隊全年無休服務，創造頂級私宅成為「女主人天堂」尊榮價值，讓高端客群買單。
雙橡園開發位於七期適居核心的「雙橡園2279」正式落成，品牌再次展現其「建築、藝術、優生活」核心精神，印證持續進化價值。「雙橡園2279」以2279坪超大基地僅規劃一棟建築，臨路退縮達50米，保留近1900坪花園綠地，成就城市中罕見的靜謐綠洲。
全棟採鋼骨結構與天然石材立面，兼顧耐久與美學；車道系統採一進一出、坡道不會車，並設有獨立後場動線，展現頂級私宅應有的隱私及大器尺度，更是品牌對生活服務與建築美學並行的重要里程碑。
雙橡園開發總經理魏櫂良表示，自2018年成立專屬物業團隊，迄今已擁有160位具高端酒店與連鎖餐飲集團經驗的專業服務團隊，僅服務雙橡園社區。從頂級餐飲團隊進駐，提供一日六餐、頂級桌宴，到居家清潔、禮賓接駁車隊、專人洗車與園藝維護，以飯店級服務規格，形塑頂級私宅的生活細節。
同時，攜手與高雄萬豪酒店合作，創立逾40年的國際級美容SPA權威品牌「SWISSPA」，導入美容、美體、美髮、美甲、美睫等服務，讓住戶在家即可享受五星級尊榮體驗；更與義大利精品GIORGIO ARMANI合作策劃，打造全台唯一在私宅舉辦的MTM量身訂製服務，款待住戶從食、衣、住、行、育、樂，實現專屬的品味生活。
魏櫂良說，在這裡，頂級私宅的服務已超越奢華飯店，不只是空間的延伸，對女主人而言，是專屬的生活天堂；對男主人而言，是最安心的後盾，而這就是雙橡園式酒店御邸款待的日常。
總經理魏櫂良表示，「品牌的價值不應該因地段而降規格。我們不迎合市場，而是選擇去挑戰它。」他強調，每一棟建築都是嶄新的挑戰，都是為了創造更好的生活方式，而非重複既有的模式，我們希望住戶在日常生活中的每個細節，都能感受到品牌的堅持與用心。
在市場層面，隨著消費者對生活品質的要求提升，建商比拚的不再僅是建材與地段，而是長期服務與品牌信任。雙橡園開發持續升級建築使用細節，導入衛浴降板、同層排水系統、加寬車位尺寸及冷、熱、冰、兒童四分區泳池、i-Key免持感應系統、果嶺推桿區與奈米透聲投影布幕等，讓建築的每一處，都兼顧舒適與優雅，逐步建構出頂級私宅應有的規格。
根據實價登錄資料，雙橡園開發已連續三年蟬聯全台高價住宅成交量第一。今年登場的《雙橡園1518》截至目前已揭露104筆交易，平均單價達87.51萬元，即便在未公開建材規格與外觀設計前，仍吸引具判斷力的高端客層提前入手，展現品牌在市場中的信任厚度。
業界表示，這種近似「盲盒」的購買模式，反映買方願意「先信任、後揭曉」，也體現出多年累積的品牌厚度與市場信心。
