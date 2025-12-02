雙檢合一 新北首家認證保養廠一站式檢測服務

《圖說》中隆汽車技師進行柴油車安全審驗。〈環保局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北首例！新北市環保局輔導位於鶯歌區的「中隆汽車股份有限公司」成為新北市首間具備「交通安全審驗」與「柴油車黑煙檢測」功能的「雙檢合一」認證保養廠，讓第4期以上大型柴油車、使用自動排檔之柴油車、原廠出具證明文件免驗馬力之柴油車的車主能享受一站式的便利檢測服務。

環保局長程大維表示，柴油車黑煙是影響空氣品質的重點污染來源之一，新北市目前約有1萬8千輛第4期以上大型柴油車，每年均有龐大的檢測需求。過去車主必須分別前往「監理站」及「柴油車黑煙檢測站」，現在透過「雙檢合一」認證保養廠，車主可在同一地點完成交通安全審驗與環保黑煙檢測，預估可節省一半以上時間，大幅提升便利性。

《圖說》環保局邀集專家學者現場審查與輔導。〈環保局提供〉

他說，推動認證保養廠是要讓「檢測」與「維修」服務緊密結合，不僅強化柴油車管制，同時兼顧車主的便利。透過「一站式檢測」服務讓車主省時省力，更能及早發現車輛問題，並立即維修改善，對市民健康與空氣品質都是加分。

程大維指出，中隆汽車公司自112年輔導成為授權柴油車黑煙檢測認證保養廠，初期僅授權檢測環保局清潔隊車輛，並輔以觀察期確認其檢測穩定性；經長期觀察及確認檢測設備與流程符合規範，於今(114)年9月正式擴大授權檢驗對象，增加民間4期以上大型柴油車，均可至該廠進行黑煙檢測領取自主管理標章。截至114年11月21日止，中隆汽車公司共核發139張自主管理標章。

《圖說》中隆汽車技師進行柴油車專業檢測與維修。〈環保局提供〉

他表示，目前新北市已有中隆汽車公司、英屬維京群島商永德福汽車台北廠及福隆誠機器工廠等3家柴油車認證保養廠投入大型柴油車黑煙檢測暨保養服務，除中隆汽車公司已取得雙檢合一外，環保局也將持續輔導保養廠加入柴油車黑煙檢測認證保養廠行列，擴大服務便利性，提升檢測量能，改善本市空氣品質。