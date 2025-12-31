雙歌后齊聚台東跨年 張惠妹領唱三天三夜迎接2026

（中央社記者王心妤台東1日電）雙歌后張惠妹、A-Lin今晚齊聚台東跨年並合唱「連名帶姓」，帶領全場觀眾倒數迎接2026年的到來，煙火施放5分鐘後，現場歌手加碼清唱多首歌，張惠妹接著嗨唱「三天三夜」。

「東！帶我走 2026台東跨年晚會」下半場由范曉萱接力演唱「屬於」、「那種女孩」等歌曲，她選唱已故好友大S（徐熙媛）填詞的「我要去哪裡」，並說：「這是我非常喜歡的作詞人，我到每個城市都會演唱這首歌，我今天也把它帶到台東，跟你們一起，獻給我最愛的好姐妹（徐熙媛）。」

A-Lin接力演唱Romadiw、「大大的擁抱」、「你點的歌救了我」、「荒唐」、「失戀無罪」、「糾結重啟」、「不屑完美」、「我心已打烊」、「摯友」，並跟張惠妹合唱「連名帶姓」，就在氣氛熱烈時，台東縣長饒慶鈴也登台跟著倒數，跟全場觀眾一起告別2025年。

張惠妹隨後壓軸登場，帶領現場藝人合唱「三天三夜」，隨後熱唱「站在高崗上」、What’s up、「請你告訴我」跟「沙灘戀情」組曲、「特別的人」、「我的存在就是愛你」、「愛是唯一」、「牙買加的檳榔」、「永遠的快樂」、「好膽你就來」、Booty call，並與葛仲珊合唱「跳進來」，現場觀眾也滿足離場。（編輯：高照芬）1150101