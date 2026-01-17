雙母雞輔選！ 柯文哲南下嘉義.陳佩琪駐守台北

台北市 / 綜合報導

備戰2026地方選舉，各黨母雞也紛紛開始扮演最強母雞。前民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪，今（17）日就分別前往嘉義、台北，陪張啓楷和許甫掃街。台北做為柯文哲本命區，掃街過程更有不少人詢問陳佩琪「阿北在哪裡」，面對白營來勢洶洶找來母雞助選，有可能藉此分食藍營選票，有意角逐北市議員的國民黨新人表示，最重要的還是候選人本身，而不是母雞人選。

活動還沒開始支持者就先送上花束，走進市場攤商更是熱情請客吃美食，柯文哲妻子陳佩琪陪同有意角逐，北市松信選區市議員的許甫掃街，所到之處都有民眾熱烈歡迎，柯文哲妻子陳佩琪VS.民眾說：「我想要合照她，我們合照沒問題啊。」

廣告 廣告

合照自拍樣樣來，陳佩琪的人氣比要參選的許甫還要高，但更多人問的卻是...，柯文哲妻子陳佩琪VS.民眾說：「柯文哲怎麼沒來。」柯文哲妻子陳佩琪說：「因為我的體力我覺得，我還是以北部為主，去嘉義比較耗體力。」

前民眾黨主席柯文哲說：「大發財沒有啦，小發財就好。」同一時間先生柯文哲，在南台灣與攤商民眾近距離互動，為了拉抬獲得徵召提名，嘉義市長的張啓楷，柯文哲嘉義Long Stay 邁入第3周，沿途支持者紛紛要求與阿北合照，立委(眾)張啓楷VS.民眾說：「這我的總幹事，我們都認識他。」

柯文哲夫妻倆把握假日，一南一北當起最強母雞，眼看白營紛紛出動大咖助選，國民黨有意投入市議員的新人，避免基層票源被分食也各自出招，前國民黨發言人李明璇說：「無論是誰幫忙站台或是抬轎，最重要的還是候選人本身，有沒有創造自己的價值，打造出自己的品牌。」

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛說：「我們新人間可以互相合作，把我們的聲量最大化，然後讓地方上能夠看到我們。」一面要擔心被民眾黨分票，一面也得更努力，力拚能從初選出線。

原始連結







更多華視新聞報導

曝柯文哲願意選擇原諒 陳佩琪「永遠牢記」：發誓講到進棺材的那一刻為止

黃國昌新北後援會成立 陳佩琪：願做最強助選

稱家中最反對民進黨的是陳佩琪 柯文哲「勸她去上班」：不然每天寫臉書 很頭痛

