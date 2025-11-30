雙氣旋肆虐！ 豪雨、土石流、洪水釀災 東南亞5國已破600死
季風降雨加上氣旋影響，東南亞地區發生嚴重洪災，印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡數百萬人受災，死亡人數突破600人，印度也有災情傳出。而斯里蘭卡遭遇氣旋迪特瓦侵襲，引發強降雨與山崩土石流，造成至少193人喪生。
洪水來的又急又兇，男子受困樹頂超驚險，救援人員利用垂降方式救出受困民眾。滾滾洪水水深及腰，有災民只能划船自救，斯里蘭卡媒體出動直升機直擊火車站、公車站，甚至就連蓋到一半的高速公路都被洪水淹沒。
斯里蘭卡當地民眾：「（氣旋）造成很多損害，與1989年和2016年相比，水位大約僅低61公分。」
氣旋迪特瓦在南亞國家斯里蘭卡引發豪雨與洪患，大雨中土石不斷崩塌，壓垮民宅，有居民不幸罹難。斯里蘭卡全國至少超過150人死亡，全國三分之一區域斷水斷電，超過2萬棟民宅被毀。當地政府宣布進入緊急狀態，陸海空三軍全面投入救災，印度援助的物資也抵達當地。
氣旋迪特瓦朝朝印度方向移動，泰國、印尼、馬來西亞先前也遭到另一個熱帶氣旋森亞爾侵襲，飽受淹水之苦，造成數百人死亡。印尼政府向受災地區送去物資，但持續的降雨阻礙救災進度。
印尼當地民眾：「我們確實收到一些援助，但直到今天，我們只收到兩袋米。」
泰國超過380萬人被洪水影響，有車主棄車而逃，洪水退去留下大量的車。泰國南部一間醫院太平間不堪負荷，相關人員被迫把罹難者遺體轉移至冷藏貨車上，還有許多居民仍在沒有電的環境裡排隊領取物資與飲用水。
泰國當地民眾：「那是乾淨的水，因為我們需要用它來上廁所、飲用和洗澡。」
極端氣候衝擊東南亞5國，死亡人數突破600人，毀滅性的災害讓當地居民痛失家園。
