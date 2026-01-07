雙永國小校舍新建工程動土 打造全齡共融校園新典範

▲雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（7）日出席「雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程」開工典禮，與各界一同見證雙永國小的重要里程碑。雙永國小前身為永春國小與永吉國小，自111學年度整併後，成為臺北市第一所於校舍整併同時，納入地下公共停車場與公共托育設施的學校，讓公共資源發揮最大效益，滿足全齡教育與在地發展需求。

蔣萬安表示，「雙永」象徵1+1大於2的加乘力量，也是讓信義區發展更完整的重要拼圖。本次校園新建工程整體設計以法國作曲家聖桑名作《動物狂歡節》為發想，並融合保留兩校原有的教育精神。市府投入約31億元，規劃興建地上4層、地下2層的教學行政大樓，整合幼兒園、托嬰中心、圖書館、演藝廳及地下停車場等多元設施。

雙永國小校舍暨地下公共停車場工程採兩階段施工，分別預計於2030年及2033年完工。蔣萬安強調，完工後，雙永國小不僅是孩子學習的起點，更將成為社區共享、世代共學、全齡共融的核心公共場域。

蔣萬安指出，工程招標期間面臨原物料上漲及缺工缺料等挑戰，歷經七次公告招標，終於在去年10月順利決標，並於12月完成簽約，正式邁入施工階段。過程雖然艱辛，卻也展現「臺北隊」跨局處合作的高度決心與執行力。蔣萬安特別感謝立委、議員、里長及學校的支持與配合，也肯定市府同仁與施工團隊的專業與用心，為孩子們打造最好的新年禮物。蔣萬安也指出，在捷運六線齊發2.0全面推進、信義線東延段進入最後衝刺的重要時刻，捷運局仍肩負多項重大建設任務，除雙永國小外，東園國小與忠義國小工程同樣成果亮眼，獲得廣泛好評。

蔣萬安強調，教育是所有施政的重中之重，市府放眼未來10年、20年甚至更長遠，從現在開始投資教育，就是對孩子最重要的培養與承諾。自上任以來，市府每年平均投入約40億元推動「新世代智慧永續校園」計畫，今年更提高預算至57億元，加速校園全面升級；同時，今年9月也將「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策擴大至國中。

此外，蔣萬安也正式宣布，自今年起推動臺北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，並落實「營養午餐、午餐營養」，確保孩子攝取充足且均衡的營養，同時結合營養教育與食農教育，讓教育支持從硬體建設到孩子的日常照顧，全面向下扎根、向上提升。

蔣萬安表示，營養午餐全面免費政策將造福約18萬名學生，每年為家庭減輕上萬元支出。這不僅是一項教育與健康政策，更是促進社會平權、投資城市未來的重要措施。市府也將透過食材溯源與品質控管，確保孩子們吃得安心、吃得健康，厚植臺北市的長期競爭力。蔣萬安強調，希望透過政策展現施政的溫度，我們希望讓臺北市不只是持續的壯大，也要成為一座偉大的城市。