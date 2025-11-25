雙溪濕地公園 展冬季靜謐之美

將雙溪溼地公園打造成戶外環境教學場所。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

台北市工務局公園處二十五日表示，北投士林科技園區內「雙溪濕地公園」，因季節而有截然不同的靜謐魅力。當氣溫微降，濕地像是褪去喧鬧外衣，呈現出一種沉穩、清朗氣質，陽光斜照在水面上，折射出細碎的光點，冷冽卻溫柔，讓整片濕地散發出淡淡的銀色光澤，美景讓人心動，想要來一場與美的相會之旅。

公園處表示，雙溪溼地公園為一種植原生植物為主打造的人工濕地，園區運用地形高低差引導水流，透過各水單元的沉澱、過濾、淨化及微生物作用，展現自然友善的淨化功能。

公園處陽明所主任陳彥材說明，雙溪濕地公園以原生植物為主軸，藉由空間配置展現人工濕地示範功能，未來可望與環境教育結合成為戶外教學場域。依專家建議以曲線排列配置種植水毛花，利用其生長特性自然形塑水道線條與景觀邊界。

秋冬的雙溪濕地最大的魅力，正是「靜」。這片濕地彷彿成了城市裡的避風港，讓人得以放慢腳步，重新感受自然最原本的節奏。雙溪濕地的秋冬，是一幅冷色調卻充滿溫度的季節畫作。在輕霧、微風、候鳥與淡紫色花海的交織下，呈現出屬於冬季的靜謐之美，也讓濕地成為城市中最溫暖、舒心的自然角落。