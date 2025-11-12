雙煞劫富商600萬還加工殺人滅口 台中地檢偵結起訴

台中市去年發生一起強盜殺人案，2名劫匪闖入一名富商家中洗劫得手600萬，犯案後還想殺人滅口製造富商自殺假象，其中一人遭逮一人仍在逃，全案檢方近日偵結起訴。

檢警調查，嫌犯謝姓與胡姓男子2024年6月得知被害人廖姓富商西屯區家中有存放現金及名錶等財物，2人遂鎖定他計劃行搶，6月2日凌晨見其大門沒關闖入屋內，持刀挾持廖男將他綑綁關在廁所，在屋內搜刮勞力士名錶、名牌包包服飾，已及現金4萬元台幣、68萬港幣、4000萬韓幣等各國外幣。

2人在屋內搜刮完財物還持刀威脅廖男說出提款卡密碼，再由謝男開著廖男的車去盜領244萬元後，總計得手財物市值高達600萬元，未料2人竟還想殺人滅口製造富商自殺假象，期間廖男機警偷偷報案，2人聽聞警方到場逃離現場，警方進入屋內發現炭盆立刻救出廖男。

2人逃逸後謝男分得50萬元酬勞，事後因盜領被害人帳戶內現金，遭警方鎖定身分逮捕到案，他面對檢警訊問時僅坦承強盜財物，但辯稱是胡男叫他買木炭的，堅持否認殺人未遂，全案近日台中地檢署偵結，依殺人未遂、加重強盜及偽造文書等罪起訴，主嫌胡男仍未到案遭發布通緝。

